Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Indien begrenzt?

WHO: Wenig Risiko für Ausbreitung von Nipah-Virus

Ausland
30.01.2026 16:15
Thailand hat die Kontrollen an Flughäfen aus Angst vor einer Ausbreitung des Nipah-Virus ...
Thailand hat die Kontrollen an Flughäfen aus Angst vor einer Ausbreitung des Nipah-Virus verschärft.(Bild: EPA/THE SUVARNABHUMI AIRPORT OFFICE HANDOUT HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt das Risiko einer internationalen Ausbreitung des Nipah-Virus von Indien aus als gering ein. Zuletzt hatten die Behörden des südasiatischen Landes zwei Infektionen gemeldet. Indien habe aber die Kapazitäten, solche Ausbrüche einzudämmen, beruhigte die WHO.

0 Kommentare

Zuvor hatten unter anderem die Behörden Thailands, Hongkongs, Malaysias und Singapurs aus Furcht vor einer Verbreitung die Kontrollen an Flughäfen verschärft. Eine Einschleppung des Virus durch Reisende sei zwar nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag mit. Auch das Risiko einer Weiterverbreitung sei in solch einem Fall gering, da Flughunde, die das Nipah-Virus übertragen, in Europa nicht vorkommen.

Wie berichtet, waren in Indien zwei Infektionen im Bundesstaat Westbengalen bekannt geworden. Es handelt sich um zwei Mitarbeitende desselben Krankenhauses. 196 Kontaktpersonen wurden ermittelt, die alle negativ auf das Virus getestet wurden. Sporadische Nipah-Infektionen sind in Indien nicht ungewöhnlich, vor allem im Bundesstaat Kerala im Süden. Laut einem WHO-Bericht handelt es sich um den siebenten dokumentierten Ausbruch in Indien und den dritten in Westbengalen. Im Nachbarland Bangladesch kommt es fast jährlich zu Ausbrüchen.

Lesen Sie auch:
Aktuelle bestätigte Fälle in Indien alarmieren andere Länder. Wie gefährlich das Virus ist, ...
Krone Plus Logo
Alles zum Erreger
Warum Nipah-Virus für Top-Virologen „Alptraum“ ist
30.01.2026
Leichte Entwarnung
Killer-Virus in Indien: Ausbruch „eingedämmt“
28.01.2026

Hohe Sterblichkeit
Das Virus wird unter anderem von Flughunden und Schweinen übertragen. Beim Menschen, auf den es durch infizierte Fledermäuse oder von ihnen kontaminierte Früchte übertragen wird, kann es Fieber und eine Gehirnentzündung verursachen. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch erfordert in der Regel längeren Kontakt mit Infizierten. Ein Heilmittel gibt es nicht, Impfstoffe befinden sich noch in der Testphase. Die Sterblichkeitsrate liegt zwischen 40 und 75 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf