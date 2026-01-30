Auf Indien begrenzt?
WHO: Wenig Risiko für Ausbreitung von Nipah-Virus
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt das Risiko einer internationalen Ausbreitung des Nipah-Virus von Indien aus als gering ein. Zuletzt hatten die Behörden des südasiatischen Landes zwei Infektionen gemeldet. Indien habe aber die Kapazitäten, solche Ausbrüche einzudämmen, beruhigte die WHO.
Zuvor hatten unter anderem die Behörden Thailands, Hongkongs, Malaysias und Singapurs aus Furcht vor einer Verbreitung die Kontrollen an Flughäfen verschärft. Eine Einschleppung des Virus durch Reisende sei zwar nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag mit. Auch das Risiko einer Weiterverbreitung sei in solch einem Fall gering, da Flughunde, die das Nipah-Virus übertragen, in Europa nicht vorkommen.
Wie berichtet, waren in Indien zwei Infektionen im Bundesstaat Westbengalen bekannt geworden. Es handelt sich um zwei Mitarbeitende desselben Krankenhauses. 196 Kontaktpersonen wurden ermittelt, die alle negativ auf das Virus getestet wurden. Sporadische Nipah-Infektionen sind in Indien nicht ungewöhnlich, vor allem im Bundesstaat Kerala im Süden. Laut einem WHO-Bericht handelt es sich um den siebenten dokumentierten Ausbruch in Indien und den dritten in Westbengalen. Im Nachbarland Bangladesch kommt es fast jährlich zu Ausbrüchen.
Hohe Sterblichkeit
Das Virus wird unter anderem von Flughunden und Schweinen übertragen. Beim Menschen, auf den es durch infizierte Fledermäuse oder von ihnen kontaminierte Früchte übertragen wird, kann es Fieber und eine Gehirnentzündung verursachen. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch erfordert in der Regel längeren Kontakt mit Infizierten. Ein Heilmittel gibt es nicht, Impfstoffe befinden sich noch in der Testphase. Die Sterblichkeitsrate liegt zwischen 40 und 75 Prozent.
