WHO: Wenig Risiko für Ausbreitung von Nipah-Virus

Wie berichtet, waren in Indien zwei Infektionen im Bundesstaat Westbengalen bekannt geworden. Es handelt sich um zwei Mitarbeitende desselben Krankenhauses. 196 Kontaktpersonen wurden ermittelt, die alle negativ auf das Virus getestet wurden. Sporadische Nipah-Infektionen sind in Indien nicht ungewöhnlich, vor allem im Bundesstaat Kerala im Süden. Laut einem WHO-Bericht handelt es sich um den siebenten dokumentierten Ausbruch in Indien und den dritten in Westbengalen. Im Nachbarland Bangladesch kommt es fast jährlich zu Ausbrüchen.