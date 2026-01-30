Wohnhaus in Vollbrand: Über hundert Helfer vor Ort

Wienerin braucht Spenden im Kampf gegen Krankheit
Innerhalb kürzester Zeit stand Freitagmittag ein Einfamilienhaus im südsteirischen Leitring in Vollbrand. Dutzende Helfer kämpften gegen die Flammen, verletzt wurde niemand.
Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten um exakt 11.47 Uhr in die Ortschaft in der Gemeinde Wagna aus, sicherheitshalber wurde auch das Kriseninterventionsteam beigezogen. Als das Feuer ausbrach, hatten sich glücklicherweise keine Personen im Haus aufgehalten.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand, die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute von sechs Wehren aus der Umgebung vor Ort.
