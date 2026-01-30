Vorteilswelt
Drama in Südsteiermark

Wohnhaus in Vollbrand: Über hundert Helfer vor Ort

Steiermark
30.01.2026 17:17
Die Flammen loderten aus dem ersten Stock des Einfamilienhauses in Leitring.
Die Flammen loderten aus dem ersten Stock des Einfamilienhauses in Leitring.(Bild: Peter Sunko)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Innerhalb kürzester Zeit stand Freitagmittag ein Einfamilienhaus im südsteirischen Leitring in Vollbrand. Dutzende Helfer kämpften gegen die Flammen, verletzt wurde niemand.

0 Kommentare

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten um exakt 11.47 Uhr in die Ortschaft in der Gemeinde Wagna aus, sicherheitshalber wurde auch das Kriseninterventionsteam beigezogen. Als das Feuer ausbrach, hatten sich glücklicherweise keine Personen im Haus aufgehalten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand, die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute von sechs Wehren aus der Umgebung vor Ort.

Ähnliche Themen
FeuerwehrPolizei
Einfamilienhaus
