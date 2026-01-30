IAEA sieht Gefahr eines Atomunfalls in der Ukraine

Engpässe bei der Flugabwehr

Wie berichtet, hatte Trump Putin gebeten, wegen der enormen Kälte eine Woche lang auf Schläge gegen Städte und Energieanlagen in der Ukraine zu verzichten. Putin stimmte am Freitag aber nur einer Feuerpause in Kiew bis Sonntag zu. Nach den massiven Angriffen der vergangenen Wochen auf die Energieinfrastruktur sind in der Hauptstadt immer noch fast 400 Wohnböcke ohne Heizung. Mindestens eine halbe Million Menschen soll in der Region Kiew betroffen sein.