Ein Meilenstein für Salzburgs größte Baustelle
1400 Arbeitsplätze
Die derzeit wohl größte Baustelle in Salzburg hat einen wichtigen Schritt gemacht: Der Rohbau des Landesdienstleistungszentrums ist fertiggestellt. Der Bürokomplex soll bereits im Februar 2027 in Vollbetrieb gehen und die neue Arbeitsstätte von 1400 Landesbeamten sein. 25 Standorte werden an einem Ort zusammengeführt.
Bis zu neun Stockwerke ist das neue Landesdienstleistungszentrum (LDZ) direkt neben dem Salzburger Hauptbahnhof hoch und kostet gesamt an die 340 Millionen Euro. Es wird die neue Heimat von bisher 25 Standorten des Landes Salzburg. Jetzt ist der Rohbau fertiggestellt, und die Arbeiten laufen weiter auf Hochtouren.
