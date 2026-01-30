Ein Meilenstein für Salzburgs größte Baustelle

Bis zu neun Stockwerke ist das neue Landesdienstleistungszentrum (LDZ) direkt neben dem Salzburger Hauptbahnhof hoch und kostet gesamt an die 340 Millionen Euro. Es wird die neue Heimat von bisher 25 Standorten des Landes Salzburg. Jetzt ist der Rohbau fertiggestellt, und die Arbeiten laufen weiter auf Hochtouren.