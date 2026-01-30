99ers: Gerüchte vor der Bunker-Doppelschicht

Das sensationelle 7:1 bei Pustertal wirkte wie ein wahrer „Turboschub“ für die dezimierten Graz99ers. Gegen die Pioneers aus Vorarlberg und die Innsbrucker Haie soll das Eishockey-Hoch in den kommenden beiden Heimspielen verlängert werden. Zuletzt kursierten auch Transfergerüchte.