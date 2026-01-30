99ers: Gerüchte vor der Bunker-Doppelschicht

LIVE: 2:1! Sinner breakt Djokovic zum Satzgewinn
Australian Open
Das sensationelle 7:1 bei Pustertal wirkte wie ein wahrer „Turboschub“ für die dezimierten Graz99ers. Gegen die Pioneers aus Vorarlberg und die Innsbrucker Haie soll das Eishockey-Hoch in den kommenden beiden Heimspielen verlängert werden. Zuletzt kursierten auch Transfergerüchte.
Trotz der Serienausfälle (Swaney, Hora, Bailen, Holzer, Brunner verletzt, Vela, Currie gesperrt) sorgte das Grazer Eishockey-Team mit einem 7:1-Kantersieg bei Pustertal für eine Riesenüberraschung, welche die Fans in Scharen zum Heimdoppel Freitag gegen Vorarlberg und Samstag gegen Innsbruck (jeweils 18.30 Uhr) treibt.
