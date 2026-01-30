Mattle gibt bei VdB die weitere Marschrichtung vor

Alle wollen „raus aus dem Tief“

Tirols LH-Vorsitz läuft unter dem Motto „Bergauf für Österreich“. LH Mattle erklärt dies folgendermaßen: „Bund, Länder und Gemeinden wollen raus aus dem Tief, das uns die vergangenen Jahre und die Krisen in der Welt hinterlassen haben. Wir wollen, dass es wieder bergauf geht.“ Dieser Aufwärtskurs beginne bereits zu greifen: Tirol sei das erste Bundesland mit einem Budget ohne neue Schulden. Und mit 1,5 Prozent habe es das höchste Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr sowie die geringste Arbeitslosigkeit in Österreich gehabt.