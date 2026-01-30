Verstappen droht das nächste „Sorgenkind“ im Stall

LIVE: 2:1! Sinner breakt Djokovic zum Satzgewinn
Australian Open
Von 451 WM-Punkten von Red Bull hat Max Verstappen im Vorjahr 421 geholt, Liam Lawson und Yuki Tsunoda waren dem RB21 nicht gewachsen. Daher ging der Konstrukteurs-Titel sowie ca. 20 Millionen Euro Prämie flöten, und deshalb sitzt nun Isack Hadjar im zweiten Auto. Doch der erwies sich beim Shakedown in Barcelona als nächstes „Sorgenkind“...
Mit einer Roten Flagge hat der vierte der ersten fünf Testtage der Formel 1 in Barcelona geendet, der Aston Martin von Lance Stroll war ausgerollt. Red Bull war am Donnerstag erst gar nicht am Start – auch, weil nun auch der neue Teamkollege von Max Verstappen für Probleme sorgt...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.