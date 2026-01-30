Wieder Entführungsalarm vor einer Wiener Schule

Die Angehörigen der Schüler sind alarmiert. Immer wieder sorgen solche Vorfälle für Verunsicherung. Im Vorjahr wurde ein Bub (9) in der Donaustadt auf dem Heimweg von einer ihm unbekannten Frau angesprochen. Sie behauptete: „Deine Mama liegt im Spital, komm mit mir mit!“ Auch vor einer Volksschule am Alsergrund sind Kinder 2025 von Fremden belästigt worden.