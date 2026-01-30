Vom Weihnachtsgeschenk zum Tierheim-Insassen

Ein Hund ist keine kurzfristige Freude unter dem Weihnachtsbaum, den man dann einfach wieder abgibt, wenn er zur Last fällt. Er ist ein fühlendes Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und einem ganzen Leben voller Verantwortung. Wer wirklich ein Herz hat, denkt nach, bevor er kauft – und bleibt ein Hundeleben lang für seinen Vierbeiner da.