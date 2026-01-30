Dunkle Rauchzeichen aus der Verbotenen Stadt

Plötzlich saß nur noch einer von sechs Generälen unter Xi Jinping in der Zentralen Militärkommission, dem obersten Führungsorgan der chinesischen Militärmacht. Das letzte Opfer ist Xis rechte Hand, Generalstabschef Zhang Youxia. Er ist des Hochverrats angeklagt. Zhang soll unter anderem die Führungsgewalt der Partei über die Armee und von Xi persönlich „untergraben“ haben. Die anderen Mitglieder der Kommission waren schon Schritt für Schritt entfernt worden.