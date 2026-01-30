Dunkle Rauchzeichen aus der Verbotenen Stadt

Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Drama in Hamburg
Es ist die größte Erschütterung der Machtstrukturen in China seit Maos Herrschaft: Nach einem Enthauptungsschlag scheint ein Machtkampf zwischen Staatspräsident Xi Jinping und der Generalität zu toben. Wer gewinnt? Und was bedeutet das für Taiwan?
Plötzlich saß nur noch einer von sechs Generälen unter Xi Jinping in der Zentralen Militärkommission, dem obersten Führungsorgan der chinesischen Militärmacht. Das letzte Opfer ist Xis rechte Hand, Generalstabschef Zhang Youxia. Er ist des Hochverrats angeklagt. Zhang soll unter anderem die Führungsgewalt der Partei über die Armee und von Xi persönlich „untergraben“ haben. Die anderen Mitglieder der Kommission waren schon Schritt für Schritt entfernt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.