Winterwanderung von Tannheim zum Vilsalpsee

Die kaum 100 Höhenmeter bis zum Ziel spürt man kaum, im Schlussabschnitt geht es über die Straße und die allerletzten Meter direkt darauf zum Vilsalpsee (1168 m). Kurios: Weil der derzeit zugefroren ist, lässt er sich fast nicht erkennen. Achtung: Das Betreten des Eises kann tödlich enden!