Winterwanderung von Tannheim zum Vilsalpsee

Ein romantischer, abschnittsweise nur angetretener Pfad führt direkt aus dem Ortszentrum von Tannheim zu dem Naturjuwel. Für den Retourweg bietet sich für Familien die Fahrt mit dem Bummelzug an.
Das Tannheimer Tal gilt als das schönste Hochtal Europas. Vom Hauptort Tannheim wandern wir durch das südlich verlaufende Vilsalptal zu dem eindrucksvollen, derzeit zugefrorenen Gewässer in dem Kessel unterhalb von Gaishorn und Rauhorn.
Ein paar Meter westlich vom Parkplatz, beim Kreisverkehr, spaziert man zunächst im belebten Ort gerade einwärts Richtung „Vilsalpsee“. Wenig später heißt es, sich – bis ans Ziel – an „Vilsalpsee Waldweg“ orientieren. Bei der Mariahilfkapelle ein paar Meter rechts und dann gleich bezeichnet links hinüber zum Waldrand.
Ab hier leitet ein angetretener Pfad durch den Wald. Der trifft später auf die – untertags praktisch verkehrsfreie – Zufahrtsstraße. Darauf ein paar Meter weiter, jedoch rasch wieder rechts im Wald dahin. Ab diesem Bereich ist die Strecke ein geräumter Winterwanderweg.
Die kaum 100 Höhenmeter bis zum Ziel spürt man kaum, im Schlussabschnitt geht es über die Straße und die allerletzten Meter direkt darauf zum Vilsalpsee (1168 m). Kurios: Weil der derzeit zugefroren ist, lässt er sich fast nicht erkennen. Achtung: Das Betreten des Eises kann tödlich enden!
Am Ufer gibt es zwei Einkehrmöglichkeiten. Darin stärken wir uns für den Rückweg entlang der gleichen Strecke oder auf der Fahrstraße. Für Familien mit Kleinkindern bietet sich als spannende Alternative die Rückfahrt mit dem Bummelzug „Alpenexpress“ an, der beim See startet.
