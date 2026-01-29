1 Punkt Vorsprung! Enges Rennen um Slalom-Kristall

Wer holt die Slalom-Kristallkugel? Nach dem Spektakel in Schladming geht’s an der Spitze richtig eng zu. Jedoch leider ohne rot-weiß-rote Beteiligung.
Im Slalom-Weltcup löste Atle Lie McGrath (NOR), der sich in Schladming nur Landsmann Henrik Kristoffersen geschlagen geben musste, den in den fünf Jänner-Rennen bei einem zweiten Platz viermal auf Rang vier gekommenen Lucas Pinheiro Braathen um einen Punkt an der Spitze ab. Der am Mittwoch drittplatzierte Franzose Clement Noel liegt auch nur 17 Zähler zurück.
Der Norweger Timon Haugan und Kristoffersen haben bei einem Defizit auf McGrath von 53 bzw. 79 Punkten ebenso noch recht gute Chancen auf die kleine Kristallkugel. Es stehen noch Torläufe am 8. März in Kranjska Gora und am 25. Jänner als allerletztes Rennen im Weltcup-Kalender beim Finale in Hafjell an.
Feller hat keine Chance mehr
In einer Spezial-Wertung über den heißen Slalom-Jänner mit den Rennen binnen drei Wochen in Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming setzte sich ebenfalls McGrath von Braathen durch, und zwar mit 292 zu 280 Punkten.
Kristoffersen sammelte in diesem Klassiker-Quintett 262 Zähler, Noel 253 und Feller schaffte es da mit 195 Punkten immerhin noch vor dem zweifachen französischen Saison-Sieger Paco Rassat (178) auf Platz fünf. Auf die Kugel hat Feller als Neunter bei 205 Zählern Rückstand aber auch theoretisch keine Chance mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.