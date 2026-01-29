Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖSV nur Zuschauer

1 Punkt Vorsprung! Enges Rennen um Slalom-Kristall

Ski Alpin
29.01.2026 10:24
Atle Lie McGrath (re.) löste Lucas Pinheiro Braathen von der Spitze ab.
Atle Lie McGrath (re.) löste Lucas Pinheiro Braathen von der Spitze ab.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wer holt die Slalom-Kristallkugel? Nach dem Spektakel in Schladming geht’s an der Spitze richtig eng zu. Jedoch leider ohne rot-weiß-rote Beteiligung. 

0 Kommentare

Im Slalom-Weltcup löste Atle Lie McGrath (NOR), der sich in Schladming nur Landsmann Henrik Kristoffersen geschlagen geben musste, den in den fünf Jänner-Rennen bei einem zweiten Platz viermal auf Rang vier gekommenen Lucas Pinheiro Braathen um einen Punkt an der Spitze ab. Der am Mittwoch drittplatzierte Franzose Clement Noel liegt auch nur 17 Zähler zurück.

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen(Bild: Sepp Pail)

Der Norweger Timon Haugan und Kristoffersen haben bei einem Defizit auf McGrath von 53 bzw. 79 Punkten ebenso noch recht gute Chancen auf die kleine Kristallkugel. Es stehen noch Torläufe am 8. März in Kranjska Gora und am 25. Jänner als allerletztes Rennen im Weltcup-Kalender beim Finale in Hafjell an.

Feller hat keine Chance mehr
In einer Spezial-Wertung über den heißen Slalom-Jänner mit den Rennen binnen drei Wochen in Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming setzte sich ebenfalls McGrath von Braathen durch, und zwar mit 292 zu 280 Punkten.

Lesen Sie auch:
Partystimmung bei der Familie Kristoffersen
„Guter Gott! Oh, ja!”
Sohnemann und Herzdame jubeln mit Kristoffersen
29.01.2026
Emotionen, dann Kritik
Kristoffersen unter Tränen: „Alle sagen immer …“
28.01.2026
Gstrein wird Fünfter
Rekord! Kristoffersen ist Schladmings Slalom-König
28.01.2026

Kristoffersen sammelte in diesem Klassiker-Quintett 262 Zähler, Noel 253 und Feller schaffte es da mit 195 Punkten immerhin noch vor dem zweifachen französischen Saison-Sieger Paco Rassat (178) auf Platz fünf. Auf die Kugel hat Feller als Neunter bei 205 Zählern Rückstand aber auch theoretisch keine Chance mehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.042 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.386 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.220 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Ski Alpin
Nightrace-Doppel
ORF jubelt: Schladming knackt Millionen-Marke
Routinier verdrängt
Schladming-Sensation darf doch noch zu Olympia
ÖSV nur Zuschauer
1 Punkt Vorsprung! Enges Rennen um Slalom-Kristall
Erinnerung an WM-Party
Als Neureuther mit der Harley in die Wand krachte
Nach Schladming-Slalom
Feller: Schmerzen und Lob für „heißes ÖSV-Eisen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf