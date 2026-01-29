1 Punkt Vorsprung! Enges Rennen um Slalom-Kristall

Im Slalom-Weltcup löste Atle Lie McGrath (NOR), der sich in Schladming nur Landsmann Henrik Kristoffersen geschlagen geben musste, den in den fünf Jänner-Rennen bei einem zweiten Platz viermal auf Rang vier gekommenen Lucas Pinheiro Braathen um einen Punkt an der Spitze ab. Der am Mittwoch drittplatzierte Franzose Clement Noel liegt auch nur 17 Zähler zurück.