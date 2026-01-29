Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Guter Gott! Oh, ja!”

Sohnemann und Herzdame jubeln mit Kristoffersen

Ski Alpin
29.01.2026 06:06
Partystimmung bei der Familie Kristoffersen
Partystimmung bei der Familie Kristoffersen(Bild: Krone KREATIV/Pail Sepp, instagram.com/tonjekristoffersen_)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Henrik Kristoffersen hat am Mittwochabend seinen fünften Nightrace-Sieg in Schladming gefeiert und ist nun endgültig der König der Planai. Da gab’s auch bei seiner Ehefrau Tonje und Sohn Emil kein Halten mehr.

0 Kommentare

Mit Tränen in den Augen ging Henrik Kristoffersen in die Knie, der Norweger wurde von seinen Emotionen übermannt. Einmal mehr war der Technik-Spezialist auf der Planai nicht zu schlagen. Kristoffersen setzte sich vor seinem Landsmann Atle Lie McGrath (+0,34 Sekunden) und dem Franzosen Clement Noel (+0,54) durch. Von den 22.500 Fans im Schladminger Hexenkessel ließ sich der 31-Jährige gebührend feiern.

Riesengroßer Jubel bei Henrik Kristoffersen
Riesengroßer Jubel bei Henrik Kristoffersen(Bild: Sepp Pail)

Und auch bei ihm zu Hause herrschte offenbar Partystimmung. „Guter Gott! Oh, ja“, schrieb seine Herzdame Tonje, die das Rennen offenbar vor dem TV mitverfolgt hatte, in ihrer Instagram-Story, die unter anderem ein Bild ihres jubelnden Ehemannes zeigt. Auch Emil, zweijähriger Sohnemann des Ski-Stars, jubelte mit, marschierte mit der norwegischen Fahne durch die eigenen vier Wände.

Tonje Kristoffersen widmete ihrem Ehemann ein Insta-Posting ...
Tonje Kristoffersen widmete ihrem Ehemann ein Insta-Posting ...(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/tonjekristoffersen_)
... und auch Sohn Emil feierte seinen Papa.
... und auch Sohn Emil feierte seinen Papa.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/tonjekristoffersen_)

Noch im Ziel rief Kristoffersen seine Familie an. Es war ein emotionaler Triumph für den Slalom-Artisten, der seit Jänner 2016 in Österreich lebt. 

Lesen Sie auch:
Der Rekordsieg hat für Henrik Kristoffersen eine besondere Bedeutung. 
Emotionen, dann Kritik
Kristoffersen unter Tränen: „Alle sagen immer …“
28.01.2026
Gstrein wird Fünfter
Rekord! Kristoffersen ist Schladmings Slalom-König
28.01.2026

„Es ist mein Haus“
Und es war ein historischer Erfolg: Denn Kristoffersen gewann zum fünften Mal auf der Planai, zog damit an ÖSV-Legende Benjamin Raich vorbei und ist nun Rekordsieger. „Danke, Schladming“, jubelte er. „Ich glaube, jetzt kann ich sagen: Es ist mein Haus.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
135.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.146 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.322 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Ski Alpin
„Guter Gott! Oh, ja!”
Sohnemann und Herzdame jubeln mit Kristoffersen
Krone Plus Logo
Fünf Jahre nach Sturz
Ortlieb besiegte die Dämonen ihrer Vergangenheit
Emotionen, dann Kritik
Kristoffersen unter Tränen: „Alle sagen immer …“
Gstrein wird Fünfter
Rekord! Kristoffersen ist Schladmings Slalom-König
Raus in Lauf eins
„Schlecht!“ Halbes Olympia-Team nicht im Finale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf