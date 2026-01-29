Sohnemann und Herzdame jubeln mit Kristoffersen

Mit Tränen in den Augen ging Henrik Kristoffersen in die Knie, der Norweger wurde von seinen Emotionen übermannt. Einmal mehr war der Technik-Spezialist auf der Planai nicht zu schlagen. Kristoffersen setzte sich vor seinem Landsmann Atle Lie McGrath (+0,34 Sekunden) und dem Franzosen Clement Noel (+0,54) durch. Von den 22.500 Fans im Schladminger Hexenkessel ließ sich der 31-Jährige gebührend feiern.