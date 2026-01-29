Sohnemann und Herzdame jubeln mit Kristoffersen

Henrik Kristoffersen hat am Mittwochabend seinen fünften Nightrace-Sieg in Schladming gefeiert und ist nun endgültig der König der Planai. Da gab’s auch bei seiner Ehefrau Tonje und Sohn Emil kein Halten mehr.
Mit Tränen in den Augen ging Henrik Kristoffersen in die Knie, der Norweger wurde von seinen Emotionen übermannt. Einmal mehr war der Technik-Spezialist auf der Planai nicht zu schlagen. Kristoffersen setzte sich vor seinem Landsmann Atle Lie McGrath (+0,34 Sekunden) und dem Franzosen Clement Noel (+0,54) durch. Von den 22.500 Fans im Schladminger Hexenkessel ließ sich der 31-Jährige gebührend feiern.
Und auch bei ihm zu Hause herrschte offenbar Partystimmung. „Guter Gott! Oh, ja“, schrieb seine Herzdame Tonje, die das Rennen offenbar vor dem TV mitverfolgt hatte, in ihrer Instagram-Story, die unter anderem ein Bild ihres jubelnden Ehemannes zeigt. Auch Emil, zweijähriger Sohnemann des Ski-Stars, jubelte mit, marschierte mit der norwegischen Fahne durch die eigenen vier Wände.
Noch im Ziel rief Kristoffersen seine Familie an. Es war ein emotionaler Triumph für den Slalom-Artisten, der seit Jänner 2016 in Österreich lebt.
„Es ist mein Haus“
Und es war ein historischer Erfolg: Denn Kristoffersen gewann zum fünften Mal auf der Planai, zog damit an ÖSV-Legende Benjamin Raich vorbei und ist nun Rekordsieger. „Danke, Schladming“, jubelte er. „Ich glaube, jetzt kann ich sagen: Es ist mein Haus.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.