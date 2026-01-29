Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Brandgefährlich“

EVP-Chef schlägt EU-Präsident vor: FPÖ schäumt

Außenpolitik
29.01.2026 10:30
EVP-Vorsitzende und CSU-Vize Manfred Weber
EVP-Vorsitzende und CSU-Vize Manfred Weber(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, wünscht sich einen EU-Präsidenten: So eine mächtige Position könnte der EU in der Außenpolitik mehr Schlagkraft verleihen, so Webers Idee. Doch die FPÖ befürchtet eine „brandgefährliche Machtkonzentration“.

0 Kommentare

Der EVP-Vorsitzende und CSU-Vize schlug vor, die beiden Top-Posten in der EU zu einer Position zu verschmelzen. Hintergrund sein, dass die EU in den jüngsten außenpolitischen Krisen um die Ukraine und Grönland keine tonangebende Rolle spielen konnte. 

Die Ämter des EU-Kommissionspräsidenten und des Präsidenten des Europäischen Rates zusammenzulegen, ist für die FPÖ unvorstellbar. „Weber will sich offensichtlich den Präsidentenposten schaffen, der ihm 2019 verwehrt blieb“, ätzte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky.

Harald Vilimsky kritisiert den Vorschlag Webers scharf.
Harald Vilimsky kritisiert den Vorschlag Webers scharf.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

FPÖ befürchtet „EU-Zentralismus“
Weber war damals als Spitzenkandidat der EVP angetreten, scheiterte aber am Europäischen Rat, der Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin machte. „Wer auf demokratischem Weg gescheitert ist, sollte nicht über die Hintertür zu noch mehr Macht kommen – und schon gar nicht auf Kosten der Bürger“, so Vilimsky. Die Freiheitlichen warnten vor einem „EU-Zentralismus, der demokratische Kontrollmechanismen aushebelt“.

Lesen Sie auch:
Bis auf Frankreich haben die EU-Staaten keine Atombomben. Das könnte sich bald ändern.
„Wir werden bedroht“
Grüner Ex-Minister wirbt für europäische Atombombe
29.01.2026
Interne Mails zeigen:
Harte Strafen sollen EU-Mandatare auf Kurs halten
28.01.2026

Weber wünscht sich „starkes europäisches Gesicht“
Weber hatte zuvor erklärt, er schätze EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa, sagte Weber. „Aber noch besser wäre ein starkes europäisches Gesicht, ein Europäischer Präsident. Das wäre eine mächtige Funktion.“ Er wünschte sich zudem, eine stärkere Zusammenarbeit in außenpolitischen Fragen. „Wir sind durch die europäischen Verträge an das Prinzip der Einstimmigkeit in der Außenpolitik gebunden. Das bremst uns aus“, erklärte er.

Er schlug deshalb einen „Souveränitätsvertrag“ vor, der es willigen Staaten ermögliche, gemeinsam stärker in der Außen- und Sicherheitspolitik zusammenzuarbeiten. „Dann können Viktor Orban in Ungarn oder Robert Fico in der Slowakei die EU nicht mehr in Geiselhaft nehmen. Sie müssen vielmehr erklären, warum sie plötzlich allein dastehen“, so Weber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.042 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.386 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.220 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Außenpolitik
Blutbad im Iran
Mullah-Schergen sollen jetzt auf EU-Terrorliste
Pilnacek-U-Ausschuss
Gemeindeärztin: „Sohn wurden Reifen aufgestochen“
Historischer Deal
So viel Geld bringt Österreich der EU-Indien-Pakt
Front statt Arbeit
So kann hinter jedem Job in Russland Tod lauern
„Brandgefährlich“
EVP-Chef schlägt EU-Präsident vor: FPÖ schäumt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf