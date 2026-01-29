Im Ballon über Tirol

Aber hier, in einer der beschaulichsten Ecken Tirols – nahe der deutschen Grenze und mit dem Zug doch nur einen Katzensprung von Wien entfernt -, erhält dieses Motto eine besondere Bedeutung. Jedes Jahr im Jänner versammelt sich beim Alpin Ballooning Europas Pilotenelite, um in die Lüfte zu steigen und im traumwandlerischen Tempo über die Berge und Täler der Region zu gleiten. Gäste an Bord sind explizit willkommen – und so starten wir in den frühmorgendlichen Abenteuer-Ausflug mit Panoramagarantie.