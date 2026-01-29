Sänger Marc Anthony wird zum achten Mal Vater

Jennifer Lopez‘ Ex-Ehemann Marc Anthony wird zum achten Mal Vater. Der 57-jährige Musiker und seine Ehefrau Nadia Ferreira haben über die sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten.
In einem gemeinsamen Instagram-Post schrieb das Paar – das bereits einen zweijährigen Sohn namens Marco hat: „Alles Gute zum dritten Hochzeitstag. Was für ein großes Geschenk uns das Leben gemacht hat. Gott ist groß. Marquito wird ein großer Bruder.“
Älteste Tochter ist 31
Marc hat bereits Arianna (31) und Chase (28) mit seiner Ex-Freundin Debbie Rosado, Cristian (24) und Ryan (22) mit seiner ersten Ehefrau Dayanara Torres sowie die 17-jährigen Zwillinge Emme und Max mit Jennifer Lopez. In der Vergangenheit hat er sich bewusst darum bemüht, sein Familienleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.
Im März 2025 sprach der mehrfach ausgezeichnete Star jedoch in einem Interview mit „E! News“ offen über seine Erfahrungen als Vater von Zwillingen. Marc, der Nadia 2023 heiratete, erklärte: „Wenn man nach all den Jahren etwas gelernt hat, dann, dass es am Ende immer darum geht, was sie wollen und was sie sagen.“
Der Künstler verriet außerdem, wie sehr er das Eheleben mit Nadia genießt. Marc, der von 2004 bis 2014 mit Jennifer Lopez verheiratet war, fügte hinzu: „Nein, sie sind wunderbar. Ich habe eine wundervolle Familie, eine wundervolle Ehefrau – Marquito ist anderthalb Jahre alt. Ich genieße diese Phase meines Lebens einfach.“ Zudem scherzte Marc über sein Leben mit Nadia. „Ich bin stolz darauf, dass ich keinen Ärger mit meiner Frau habe. Gib mir einfach zwei Stunden – irgendwann werde ich es schon vermasseln“, witzelte der „I Need to Know“-Interpret.
