Sänger Marc Anthony wird zum achten Mal Vater

Der Künstler verriet außerdem, wie sehr er das Eheleben mit Nadia genießt. Marc, der von 2004 bis 2014 mit Jennifer Lopez verheiratet war, fügte hinzu: „Nein, sie sind wunderbar. Ich habe eine wundervolle Familie, eine wundervolle Ehefrau – Marquito ist anderthalb Jahre alt. Ich genieße diese Phase meines Lebens einfach.“ Zudem scherzte Marc über sein Leben mit Nadia. „Ich bin stolz darauf, dass ich keinen Ärger mit meiner Frau habe. Gib mir einfach zwei Stunden – irgendwann werde ich es schon vermasseln“, witzelte der „I Need to Know“-Interpret.