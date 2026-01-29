Vorteilswelt
Was läuft in Kabine?

Babbel über den FC Bayern: „Du kotzt im Dreieck“

Deutsche Bundesliga
29.01.2026 11:00
Markus Babbel kann sich in die Lage der Bayern-Spieler hineinversetzen.
Markus Babbel kann sich in die Lage der Bayern-Spieler hineinversetzen.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER, Sport1)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Markus Babbel kann sich gut vorstellen, wie die Stimmung der Bayern-Spieler nach der überraschenden Niederlage gegen Augsburg am Wochenende gewesen sein muss. „Du kotzt im Dreieck, das ist ganz einfach“, so der 53-Jährige bei Sport1.

Trotz früher Führung hatten sich die Münchner am Samstag zu Hause mit 1:2 geschlagen geben müssen, für den deutschen Rekordmeister war es die erste Liga-Pleite der Saison. 

„Das ist inakzeptabel“
Dass man sich dann auch noch von einem Underdog – Augsburg hat 31 Punkte weniger auf dem Konto – bezwingen lassen musste, schmerzt besonders, weiß Babbel, selbst neun Jahre beim FC Bayern, nur allzu gut. „Das ist inakzeptabel! Du gehst raus, um zu gewinnen – das ist die Mentalität dieses Vereins. Wenn du es dann gegen einen Gegner, gegen den du in allen Belangen klar überlegen bist, nicht schaffst, zu gewinnen und verdientermaßen verlierst, dann kotzt dich das an“, meinte Babbel.

Immerhin: Allzu lange dürften die Spieler nicht Trübsal geblasen haben, bereits am Mittwoch durften die Münchner wieder jubeln, als sie am letzten Gruppen-Spieltag der Champions League einen 2:1-Auswärtssieg bei PSV Eindhoven feiern konnten.

