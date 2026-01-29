Babbel über den FC Bayern: „Du kotzt im Dreieck“

Markus Babbel kann sich gut vorstellen, wie die Stimmung der Bayern-Spieler nach der überraschenden Niederlage gegen Augsburg am Wochenende gewesen sein muss. „Du kotzt im Dreieck, das ist ganz einfach“, so der 53-Jährige bei Sport1.
Trotz früher Führung hatten sich die Münchner am Samstag zu Hause mit 1:2 geschlagen geben müssen, für den deutschen Rekordmeister war es die erste Liga-Pleite der Saison.
„Das ist inakzeptabel“
Dass man sich dann auch noch von einem Underdog – Augsburg hat 31 Punkte weniger auf dem Konto – bezwingen lassen musste, schmerzt besonders, weiß Babbel, selbst neun Jahre beim FC Bayern, nur allzu gut. „Das ist inakzeptabel! Du gehst raus, um zu gewinnen – das ist die Mentalität dieses Vereins. Wenn du es dann gegen einen Gegner, gegen den du in allen Belangen klar überlegen bist, nicht schaffst, zu gewinnen und verdientermaßen verlierst, dann kotzt dich das an“, meinte Babbel.
Immerhin: Allzu lange dürften die Spieler nicht Trübsal geblasen haben, bereits am Mittwoch durften die Münchner wieder jubeln, als sie am letzten Gruppen-Spieltag der Champions League einen 2:1-Auswärtssieg bei PSV Eindhoven feiern konnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.