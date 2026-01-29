Babbel über den FC Bayern: „Du kotzt im Dreieck“

„Das ist inakzeptabel“

Dass man sich dann auch noch von einem Underdog – Augsburg hat 31 Punkte weniger auf dem Konto – bezwingen lassen musste, schmerzt besonders, weiß Babbel, selbst neun Jahre beim FC Bayern, nur allzu gut. „Das ist inakzeptabel! Du gehst raus, um zu gewinnen – das ist die Mentalität dieses Vereins. Wenn du es dann gegen einen Gegner, gegen den du in allen Belangen klar überlegen bist, nicht schaffst, zu gewinnen und verdientermaßen verlierst, dann kotzt dich das an“, meinte Babbel.