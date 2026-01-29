Auto streifte Lkw – und überschlug sich im Tunnel

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Arlbergtunnel – mit knapp 14 Kilometern die längste Straßenröhre Österreichs: Eine 32-jährige Einheimische streifte mit ihrem Auto einen Lkw, woraufhin sich ihr Wagen überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Frau dürfte relativ glimpflich davongekommen sein.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.30 Uhr. Die 32-jährige Einheimische war auf der S16 im Arlbergtunnel in Richtung Innsbruck unterwegs, als sie plötzlich aus noch unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte geriet.
„Dabei kam es zu einer Streifung mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die Frau lenkte ihr Auto ruckartig auf ihre Fahrspur zurück, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und gegen die Tunnelwand prallte“, so die Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztlich am Dach liegen.
Lenkerin konnte sich aus Wrack befreien
Die 32-jährige Frau dürfte jede Menge Schutzengel mit an Bord gehabt haben. „Sie konnte das Auto eigenständig verlassen“, so die Ermittler weiter. Offenbar hat sie nur leichtere Verletzungen erlitten – zur weiteren Abklärung wurde sie mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
Arlbergtunnel komplett gesperrt
Der 25-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw sei Totalschaden entstanden, der Lastwagen wurde lediglich leicht beschädigt. Der Arlbergtunnel war bis circa 1 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.