Auto streifte Lkw – und überschlug sich im Tunnel

„Dabei kam es zu einer Streifung mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die Frau lenkte ihr Auto ruckartig auf ihre Fahrspur zurück, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und gegen die Tunnelwand prallte“, so die Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztlich am Dach liegen.