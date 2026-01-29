Vorteilswelt
Schock für Lenkerin

Auto streifte Lkw – und überschlug sich im Tunnel

Tirol
29.01.2026 11:01
Am Dach liegend kam das Auto im Arlbergtunnel zum Stillstand.
Am Dach liegend kam das Auto im Arlbergtunnel zum Stillstand.(Bild: FF St. Anton am Arlberg)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Arlbergtunnel – mit knapp 14 Kilometern die längste Straßenröhre Österreichs: Eine 32-jährige Einheimische streifte mit ihrem Auto einen Lkw, woraufhin sich ihr Wagen überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Frau dürfte relativ glimpflich davongekommen sein.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.30 Uhr. Die 32-jährige Einheimische war auf der S16 im Arlbergtunnel in Richtung Innsbruck unterwegs, als sie plötzlich aus noch unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte geriet.

„Dabei kam es zu einer Streifung mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die Frau lenkte ihr Auto ruckartig auf ihre Fahrspur zurück, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und gegen die Tunnelwand prallte“, so die Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztlich am Dach liegen.

Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.(Bild: FF St. Anton am Arlberg)

Lenkerin konnte sich aus Wrack befreien
Die 32-jährige Frau dürfte jede Menge Schutzengel mit an Bord gehabt haben. „Sie konnte das Auto eigenständig verlassen“, so die Ermittler weiter. Offenbar hat sie nur leichtere Verletzungen erlitten – zur weiteren Abklärung wurde sie mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.

Arlbergtunnel komplett gesperrt
Der 25-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw sei Totalschaden entstanden, der Lastwagen wurde lediglich leicht beschädigt. Der Arlbergtunnel war bis circa 1 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Tirol

