Nördlich von Graz bebte frühmorgens die Erde

An einer eher ungewöhnlichen Stelle bebte Mittwochfrüh die Erde – nämlich im Bereich Rechberg/Semriach, nördlich von Graz. Laut GeoSphere Austria betrug die Magnitude 2,1 nach Richter und wurde von den Anwohnern deutlich wahrgenommen.
Der Erdstoß wurde um 4.33 Uhr rund fünf Kilometer von Semriach entfernt registriert und rund um den Rechberg und Semriach von einigen Personen auch deutlich wahrgenommen. Schadensmeldungen selbst gab es bis dato aber keine – und sind laut Erdbebendienst auch nicht zu erwarten.
Die Stelle für das Beben war ungewöhnlich, denn im Durchschnitt wackelte die Erde am ehesten im Mur- und Mürztal und das rund neunmal pro Jahr. Der Erdbebendienst bittet die Bevölkerung um Rückmeldungen über etwaige Auswirkungen des Erdbebens. Dies ist über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder ein Schreiben an die GeoSphere möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.