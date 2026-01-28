Nördlich von Graz bebte frühmorgens die Erde

Die Stelle für das Beben war ungewöhnlich, denn im Durchschnitt wackelte die Erde am ehesten im Mur- und Mürztal und das rund neunmal pro Jahr. Der Erdbebendienst bittet die Bevölkerung um Rückmeldungen über etwaige Auswirkungen des Erdbebens. Dies ist über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder ein Schreiben an die GeoSphere möglich.