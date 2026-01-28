Ortlieb vor Rädler! ÖSV-Duo zeigt im Training auf

Ortlieb erzählte danach, sie habe durch die lange Wartezeit – das Training hatte aufgrund der Wetterbedingungen mit rund einer Stunde Verspätung begonnen – „ein bisschen die Spannung verloren. Ich war eigentlich vom Gefühl her nicht ganz bereit.“ Von der Piste zeigte sich die 29-Jährige angetan. „Sie hat von oben bis unten eine unglaublich kompakte Struktur. Das war wegen der schwierigen Sichtbedingungen wichtig. Man sieht, dass es die Generalprobe für die WM ist. Jeder ist sehr bemüht, dass die Bedingungen passen.“