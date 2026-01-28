Vorteilswelt
In Crans Montana

Ortlieb vor Rädler! ÖSV-Duo zeigt im Training auf

Ski Alpin
28.01.2026 13:21
Nina Ortlieb fuhr im ersten Training zur Bestzeit.
Nina Ortlieb fuhr im ersten Training zur Bestzeit.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei Österreicherinnen haben am Mittwoch im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana das Tempo vorgegeben. Nina Ortlieb legte in 1:14,87 Min. die schnellste Zeit hin, unmittelbar dahinter folgte Ariane Rädler (+0,10 Sek.). Cornelia Hütter wurde 13., Christina Ager 15. und die im Disziplinen-Weltcup führende Lindsey Vonn Elfte (USA). Das Training fand wegen Windes auf verkürzter Strecke statt. Am Freitag ist eine Abfahrt geplant, am Samstag ein Super-G.

0 Kommentare

Ortlieb erzählte danach, sie habe durch die lange Wartezeit – das Training hatte aufgrund der Wetterbedingungen mit rund einer Stunde Verspätung begonnen – „ein bisschen die Spannung verloren. Ich war eigentlich vom Gefühl her nicht ganz bereit.“ Von der Piste zeigte sich die 29-Jährige angetan. „Sie hat von oben bis unten eine unglaublich kompakte Struktur. Das war wegen der schwierigen Sichtbedingungen wichtig. Man sieht, dass es die Generalprobe für die WM ist. Jeder ist sehr bemüht, dass die Bedingungen passen.“

Ariane Rädler
Ariane Rädler(Bild: GEPA)

Rädler zeigte sich von der Piste ebenfalls angetan, meinte aber auch: „Durch die schlechte Sicht und die harten Schläge war es ein bisschen unruhig, deshalb war alles ein bisschen ‘out of control‘. Für Hütter ging es im ersten Training laut eigenen Angaben um ein „Herantasten. Es bedeutet für mich immer ein bisschen reinfinden, und es war ganz okay“.

Ähnliche Themen
Nina OrtliebAriane RädlerCornelia Hütter
ÖSV
