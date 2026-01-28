Lebensmittel-Liste: Was fehlt Ihnen im Korb?

Ab Juli 2026 wird für bestimmte Lebensmittelprodukte die Umsatzsteuer auf 4,9 Prozent gesenkt. Das ist an sich zwar positiv und zu begrüßen, manch einer wundert sich aber dennoch. Das liegt vor allem an den teilweise nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. So hat es etwa die Quitte auf die Liste geschafft, Fleisch zum Beispiel fehlt aber gänzlich. Auch die kolportierten 200 Millionen Euro, die dieses Steuerzuckerl mittels Gegenfinanzierung kosten wird, finden nicht alle gut angelegt.