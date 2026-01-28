Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Lebensmittel-Liste: Was fehlt Ihnen im Korb?

Forum
28.01.2026 13:59
Für manche Lebensmittel gilt bald eine Umsatzsteuer von 4,9 Prozent.
Für manche Lebensmittel gilt bald eine Umsatzsteuer von 4,9 Prozent.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die Liste der ab Juli steuerlich begünstigten Lebensmittel sorgte schnell für Aufregung. Während es diverse Erzeugnisse auf den Zettel geschafft haben, fehlen andere gänzlich. Was halten Sie davon und welche Produkte vermissen Sie? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

0 Kommentare

Ab Juli 2026 wird für bestimmte Lebensmittelprodukte die Umsatzsteuer auf 4,9 Prozent gesenkt. Das ist an sich zwar positiv und zu begrüßen, manch einer wundert sich aber dennoch. Das liegt vor allem an den teilweise nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. So hat es etwa die Quitte auf die Liste geschafft, Fleisch zum Beispiel fehlt aber gänzlich. Auch die kolportierten 200 Millionen Euro, die dieses Steuerzuckerl mittels Gegenfinanzierung kosten wird, finden nicht alle gut angelegt.

Was halten Sie von der Lebensmittel-Liste? Welche Produkte fehlen, und welche sind Ihrer Meinung nach unnötig? Wie wirkt sich diese Neuregelung auf Ihre Geldbörse aus und was sagen Sie zur Finanzierung des „Koalitions-Korbs“? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lebensmittel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Forum
Frage des Tages
1 Jahr Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?
Diskutieren Sie mit!
Ärzte-Pfusch: Ihre schlimmsten Erlebnisse!
Frage des Tages
18-Medaillen-Ziel bei Olympia: Schaffen wir das?
Frage des Tages
Kult-Eis Brickerl kehrt zurück: Freut Sie das?
Diskutieren Sie mit!
Kennzeichnung: Woher kommt unser Fleisch?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf