Lebensmittel-Liste: Was fehlt Ihnen im Korb?

Die Liste der ab Juli steuerlich begünstigten Lebensmittel sorgte schnell für Aufregung. Während es diverse Erzeugnisse auf den Zettel geschafft haben, fehlen andere gänzlich. Was halten Sie davon und welche Produkte vermissen Sie? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!
Ab Juli 2026 wird für bestimmte Lebensmittelprodukte die Umsatzsteuer auf 4,9 Prozent gesenkt. Das ist an sich zwar positiv und zu begrüßen, manch einer wundert sich aber dennoch. Das liegt vor allem an den teilweise nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. So hat es etwa die Quitte auf die Liste geschafft, Fleisch zum Beispiel fehlt aber gänzlich. Auch die kolportierten 200 Millionen Euro, die dieses Steuerzuckerl mittels Gegenfinanzierung kosten wird, finden nicht alle gut angelegt.
Was halten Sie von der Lebensmittel-Liste? Welche Produkte fehlen, und welche sind Ihrer Meinung nach unnötig? Wie wirkt sich diese Neuregelung auf Ihre Geldbörse aus und was sagen Sie zur Finanzierung des „Koalitions-Korbs“? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!
