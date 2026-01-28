Nach Lugner-Drohung: Türke (30) nun eingewiesen

Drei sinnlose Zufallsopfer

Das war im Oktober 2025 aber noch ganz anders: Innerhalb weniger Tage beging der 30-Jährige drei völlig sinnlose Gewalttaten auf Zufallsopfer. Im André Heller Park in Wien-Floridsdorf attackierte der Betroffene einen 60-Jährigen, der ihn auf das Radfahrverbot in der Anlage hinwies. Mit einem Faustschlag ins Gesicht brachte der Türke das Opfer zu Boden und trat weiter auf ihn ein. „Auf einmal hat er mir mit so einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen“, erinnert sich der 60-Jährige als Zeuge. Glücklicherweise ist nichts Gröberes passiert.