Steht Saudis „größter Deal seit Ronaldo“ bevor?

Wird sich nach Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Co. schon bald der nächste Weltstar in der saudi-arabischen Pro League die Schuhe binden? Wie Sky berichtet, soll die Liga planen, Weltfußballer Ousmane Dembele in die Wüste zu lotsen.
Der Franzose verhandelt aktuell mit Paris Saint-Germain über eine vorzeitige Vertragsverlängerung, das geforderte Gehalt sind die Hauptstädter jedoch nicht bereit, zu zahlen. In Saudi-Arabien spitzen sich Funktionäre indes die Ohren, mit einem „bedeutenden finanziellen Paket“ wollen sie den Stürmer von einem Wechsel überzeugen.
Zweifellos würde ein Name wie Dembele die Liga noch weiter in den Fokus rücken, für Sky-Reporter Kaveh Solhekol wäre es sogar „der größte Deal für Saudi-Arabien seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo“.
Vertrag bis 2028
Wie Dembele selbst zur Idee steht, CR7 in die Wüste zu folgen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Offiziell steht er jedenfalls noch bis Sommer 2028 unter Vertrag – auch wenn er dort wohl nie so viel verdienen würde, wie man in Saudi-Arabien bereit wäre, zu zahlen ...
