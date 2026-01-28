Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten

Die Staatsanwaltschaft Wien führt folgende Angriffe an: Am 3. Oktober soll der Mann einen Passanten, der ihn auf etwas aufmerksam gemacht hatte, zu Boden gebracht haben, dem Opfer anschließend eine Holzlatte über den Hinterkopf gezogen haben. Zwei Wochen später folgten laut Anklage weitere Attacken auf Zufallsopfer, diesmal bei der U-Bahn-Station Zieglergasse im 7. Bezirk. Einem Passanten soll der Angreifer unvermittelt ein Küchenmesser mit acht Zentimeter langer Klinge in den linken Oberschenkel gestoßen haben. Am selben Tag versetzte er laut Staatsanwaltschaft einer Frau, die auf der Rolltreppe stand, einen Stoß gegen ihren Kopf, sodass diese rückwärts auf die Rolltreppe fiel.