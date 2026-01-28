Aktivisten lassen Lueger-Denkmal „verschwinden“

Schieflage für Lueger-Denkmal vorgsehen

Das Denkmal wurde 1926 errichtet und sorgt seit Jahren für Kritik und Debatten im Umgang mit der Statue. Immer wieder forderten Kritiker eine Umgestaltung oder sogar die Entfernung – bislang ohne Erfolg. Nach langem Hin und Her begann im Rahmen eines künstlerischen Wettbewerbs die Umgestaltung im Sinne einer „Kontextualisierung“. Die Jury unter dem Vorsitz von Eva-Maria Stadler von der Universität für angewandte Kunst entschied sich schließlich für den Entwurf „Schieflage (Karl Lueger 3,5°)“ von Klemens Wihlidal. Dieser sieht ein Kippen der Statue um 3,5 Grad vor und soll laut dem Künstler eine „Irritation“ beim Betrachter auslösen.