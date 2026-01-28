Vorteilswelt
Euphorisches Posting

So freut sich Biathletin auf ihr Olympia-Debüt

Tirol
28.01.2026 12:39
Fiebert ihrem Olympia-Debüt entgegen – Biathletin Anna Gandler.
Fiebert ihrem Olympia-Debüt entgegen – Biathletin Anna Gandler.(Bild: GEPA pictures/ Alexander Solc, instagram.com/anna_gandler)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Der Blick auf den Kalender zeigt, die Olympischen Winterspiele sind nicht mehr weit: Die Sportlerinnen und Sportler fiebern dem sportlichen Großevent bereits entgegen – auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Das Österreichische Olympische Komitee nominierte am Montag das offizielle Team für die am 6. Februar beginnenden Winterspiele in Mailand-Cortina. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130). 

Tirol stellt so viele Athleten wie noch nie – mehr als 40 Sportlerinnen und Sportler aus dem Bundesland kämpfen bei den Spielen in Italien um olympisches Edelmetall.

Anna Gandler beim Wettkampf.
Anna Gandler beim Wettkampf.(Bild: GEPA)

Voll euphorisch zum Olympia-Debüt
Während die einen oder anderen bereits Olympia-Luft schnupperten – für Biathletin Lisa Hauser, Skeleton-Ass Janine Flock und Eisschnelllauf-Königin Vanessa Herzog ist es die vierte Teilnahme – feiert unter anderem Biathletin Anna Gandler ihr Olympia-Debüt.

Und die sympathische Tirolerin kann es offenbar gar nicht erwarten, bis es endlich losgeht, wie ein aktuelles Posting auf Instagram zeigt.

Tanzeinlage bald am Stockerl?
„Hey Anna, wie sehr freust du dich auf dein Olympia-Debüt?“, wird Gandler vom Social-Media-Team des Olympic-Team-Austria gefragt. Zu den Beats vom Danza Kuduro-Remix hatte sie eine ganz eindeutige Antwort parat.

Und wer weiß, vielleicht hüpft, springt und tanzt sie schon bald so euphorisch bei der Siegerehrung am Stockerl. Mit Edelmetall um den Hals ...

Tirol

