So freut sich Biathletin auf ihr Olympia-Debüt

Der Blick auf den Kalender zeigt, die Olympischen Winterspiele sind nicht mehr weit: Die Sportlerinnen und Sportler fiebern dem sportlichen Großevent bereits entgegen – auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Das Österreichische Olympische Komitee nominierte am Montag das offizielle Team für die am 6. Februar beginnenden Winterspiele in Mailand-Cortina. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130).
Tirol stellt so viele Athleten wie noch nie – mehr als 40 Sportlerinnen und Sportler aus dem Bundesland kämpfen bei den Spielen in Italien um olympisches Edelmetall.
Voll euphorisch zum Olympia-Debüt
Während die einen oder anderen bereits Olympia-Luft schnupperten – für Biathletin Lisa Hauser, Skeleton-Ass Janine Flock und Eisschnelllauf-Königin Vanessa Herzog ist es die vierte Teilnahme – feiert unter anderem Biathletin Anna Gandler ihr Olympia-Debüt.
Und die sympathische Tirolerin kann es offenbar gar nicht erwarten, bis es endlich losgeht, wie ein aktuelles Posting auf Instagram zeigt.
Tanzeinlage bald am Stockerl?
„Hey Anna, wie sehr freust du dich auf dein Olympia-Debüt?“, wird Gandler vom Social-Media-Team des Olympic-Team-Austria gefragt. Zu den Beats vom Danza Kuduro-Remix hatte sie eine ganz eindeutige Antwort parat.
Und wer weiß, vielleicht hüpft, springt und tanzt sie schon bald so euphorisch bei der Siegerehrung am Stockerl. Mit Edelmetall um den Hals ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.