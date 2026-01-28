Haakon und Mette-Marit bleiben Høiby-Prozess fern

Natürlich würden er und seine Frau die Verhandlung trotzdem mitverfolgen, ergänzte Haakon im norwegischen Fernsehen. Mette-Marit habe eine private Reise geplant. Im Sommer 2024 hatte Høiby eingeräumt, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Vor allem die Anschuldigungen zu den Sexualdelikten bestreite er aber entschieden, sagte einer seiner Verteidiger später.