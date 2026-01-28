14-Jähriger brüstete sich mit Hitler und IS-Terror

„Wünsche Ihnen nicht so einen Tod“

„Sie haben eine Lehrerin und die Direktorin in ein Hinrichtungsvideo hineinretuschiert“, wirft ihm die Vorsitzende vor. „Das war ein sehr dummer Spaß. Ich wünsche ihnen natürlich nicht so einen Tod“, erklärt der Angeklagte. „Ich will gar nichts von Spaß hören. Jedes Kindergartenkind weiß, dass das kein Spaß ist“, wischt die beisitzende Richterin die Entschuldigung vom Tisch. „Warum geht’s immer in diese Richtung? Warum zeigen Sie nicht ein Video aus dem Tatort, wo einer abgeknallt wird?“ – „Auch wenn Sie es nicht hören wollen, aber es war nur Spaß. Ich wollte cool wirken“, bleibt der 16-Jährige dabei.