Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarm in Apotheken

Grippe im Rückzug – aber Medikamente Mangelware

Österreich
28.01.2026 13:07
Der ungewöhnlich frühe Start der Grippesaison hat die Arzneimittelvorräte schrumpfen lassen ...
Der ungewöhnlich frühe Start der Grippesaison hat die Arzneimittelvorräte schrumpfen lassen (Symbolbild).(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem ungewöhnlich frühen Start der Saison gehen die Grippefälle in Österreich wieder zurück. Da der Bedarf an Arzneimitteln im Dezember „ungewöhnlich hoch“ war, gibt es derzeit aber einen Lieferengpass. Für Anfang Februar sei weiterer Nachschub angekündigt, sagte Phago-Generalsekretärin Monika Vögele.

0 Kommentare

„Auch bei Paracetamol-haltigen Schmerzmitteln stockt bei einigen Präparaten im Moment die Nachlieferung. In unseren Phago-Lagern haben wir aber 220.000 Medikamente mit diesem Wirkstoff bevorratet, damit ist genug da. Kinderfiebersäfte sind ausreichend auf Lager, ebenso Hustenstiller, Nasensprays und Schnupfenmittel“, führte sie in einer Aussendung weiter aus. Phago ist ein Arzneimittel-Großhändler, der fünf Mitgliedsunternehmen hat und pro Monat 20 Millionen Arzneimittelpackungen an Apotheken in Österreich ausliefert.

Lieferverzögerungen gibt es laut Vögele aktuell bei einem Viertel der Psycholeptika wie Schlaf- und Beruhigungsmitteln und bei jedem fünften Schmerzmittel. „Aktuell müssen wir bei knapp 1.300 Arzneimitteln lenkend eingreifen, weil es seitens der Industrie Probleme beim Nachschub gibt. Mehr als zwölf Prozent des Arzneimittelmarktes sind von Lieferschwierigkeiten betroffen“, sagte Vize-Generalsekretärin Mila Pohl.

Lesen Sie auch:
Wo ist was erhältlich?
Apotheken-App hilft bei Suche nach Medikamenten
26.01.2026
Es wird noch schlimmer
Gesundheitssystem wegen Grippewelle „am Limit“
13.01.2026

Der Engpass bei den Grippe-Medikamenten kann laut Phago bis zur Nachlieferung Anfang Februar noch kompensiert werden. Ende Dezember waren österreichweit 782 Menschen wegen Influenza im Krankenhaus und 38 auf der Intensivstation. Anfang Jänner waren fast 6000 Menschen mit Grippe im Krankenstand.

Fachleute halten einen neuerlichen Anstieg der Influenza­fälle in den Semesterferien für möglich. „Erfahrungsgemäß kommt es insbesondere nach Feiertagen und Urlaubsphasen zu zusätzlichen Erkrankungen“, teilte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit. Wer sich impfen lässt, hat den Schutz nach etwa ein bis zwei Wochen ausreichend aufgebaut.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.390 mal gelesen
Ski Alpin
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
129.465 mal gelesen
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Ausland
Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn
126.804 mal gelesen
Der Vorfall ereignete sich auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom ...
Mehr Österreich
Alarm in Apotheken
Grippe im Rückzug – aber Medikamente Mangelware
Krone Plus Logo
Event in den Emiraten
Kreuzfahrtschiff und 17.000 Tiere für Triathlet
Mobbing? Korruption?
Polizei wirft Staatsschützer jetzt Straftaten vor
Abmahnschreiben
Streit um Instagram-Account der Nonnen eskaliert
Beinahe-Explosion
Zündschnur in Wohnhaus: Suche nach Knallsatz-Leger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf