Grippe im Rückzug – aber Medikamente Mangelware

„Auch bei Paracetamol-haltigen Schmerzmitteln stockt bei einigen Präparaten im Moment die Nachlieferung. In unseren Phago-Lagern haben wir aber 220.000 Medikamente mit diesem Wirkstoff bevorratet, damit ist genug da. Kinderfiebersäfte sind ausreichend auf Lager, ebenso Hustenstiller, Nasensprays und Schnupfenmittel“, führte sie in einer Aussendung weiter aus. Phago ist ein Arzneimittel-Großhändler, der fünf Mitgliedsunternehmen hat und pro Monat 20 Millionen Arzneimittelpackungen an Apotheken in Österreich ausliefert.