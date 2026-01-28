Herbst: „Das macht den Erfolgscocktail aus!“

Ein Highlight! Der Weltcup auf der Planai ist zur Marke geworden. Die Mischung aus dem sportbegeisterten Publikum und der Flutlichtshow macht den Erfolgscocktail aus, mit dem steilen Zielhang als Kirsche. Doch das klassische Nightrace ist mit dem Riesentorlauf verloren gegangen – da braucht man sich nur den Kartenverkauf anschauen, auch wenn knapp 15.000 Fans gestern eine Traumkulisse bildeten. Es soll überhaupt nicht abwertend den Riesentorläufern gegenüber sein, aber in den Köpfen ist das Nightrace eben mit dem Slalom, der heute ausverkauft ist, verbunden.
Für die Fans ist auch die Umsetzung schwierig: Zwei Rennen unter der Woche - das ist beruflich und mit der An- und Abreise eine Herausforderung. Aus Sicht der Veranstalter verstehe ich das Doppel. Zwei Rennen, mehr Werbe- und Sponsoreinnahmen, ideale TV-Zeiten. Was rund um die Bewerbe geboten wird, ist gewaltig. Da kann man nur gratulieren, das hat man auch bei der gestrigen Darbietung gesehen.
Sportlich ziehe ich vor Manu Feller den Hut, sein Sieg in Kitz war sehr emotional. Hoffentlich löst das einen Ruck in unserer Slalom-Truppe aus. Drauf hätten es einige! Jetzt ist der Druck weg, da wünsche ich mir, dass sie voll aus sich rausgehen. Burschen, zeigt, dass dieser Hang den Österreichern gehört. In Schladming kann man über Nacht zum Star aufsteigen.
Reinfried Herbst
