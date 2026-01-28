Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schladming-Highlight

Herbst: „Das macht den Erfolgscocktail aus!“

Ski Alpin
28.01.2026 08:26
Reinfried Herbst
Reinfried Herbst(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport
0 Kommentare

Ein Highlight! Der Weltcup auf der Planai ist zur Marke geworden. Die Mischung aus dem sportbegeisterten Publikum und der Flutlichtshow macht den Erfolgscocktail aus, mit dem steilen Zielhang als Kirsche. Doch das klassische Nightrace ist mit dem Riesentorlauf verloren gegangen – da braucht man sich nur den Kartenverkauf anschauen, auch wenn knapp 15.000 Fans gestern eine Traumkulisse bildeten. Es soll überhaupt nicht abwertend den Riesentorläufern gegenüber sein, aber in den Köpfen ist das Nightrace eben mit dem Slalom, der heute ausverkauft ist, verbunden.

„Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst
„Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst(Bild: Krone KREATIV/Krone)

Für die Fans ist auch die Umsetzung schwierig: Zwei Rennen unter der Woche - das ist beruflich und mit der An- und Abreise eine Herausforderung. Aus Sicht der Veranstalter verstehe ich das Doppel. Zwei Rennen, mehr Werbe- und Sponsoreinnahmen, ideale TV-Zeiten. Was rund um die Bewerbe geboten wird, ist gewaltig. Da kann man nur gratulieren, das hat man auch bei der gestrigen Darbietung gesehen.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller
Seltener Doppelsieg
Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“
28.01.2026
Für den guten Zweck
Schladming: ÖSV-Läufer fährt mit Spezialhelm
28.01.2026
Ski-Weltcup-Ticker
LIVE ab 17.45 Uhr: Wer gewinnt Schladming-Slalom?
28.01.2026

Sportlich ziehe ich vor Manu Feller den Hut, sein Sieg in Kitz war sehr emotional. Hoffentlich löst das einen Ruck in unserer Slalom-Truppe aus. Drauf hätten es einige! Jetzt ist der Druck weg, da wünsche ich mir, dass sie voll aus sich rausgehen. Burschen, zeigt, dass dieser Hang den Österreichern gehört. In Schladming kann man über Nacht zum Star aufsteigen.

Reinfried Herbst

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.954 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.542 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.957 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Ski Alpin
Schladming-Highlight
Herbst: „Das macht den Erfolgscocktail aus!“
Seltener Doppelsieg
Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“
Michael Walchhofer:
„Vielleicht war mir Olympia nicht wichtig genug“
ÖSV-Abfahrerin gesteht
„Dann wäre ich nicht dort, wo ich heute stehe…“
Für den guten Zweck
Schladming: ÖSV-Läufer fährt mit Spezialhelm

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf