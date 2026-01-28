Herbst: „Das macht den Erfolgscocktail aus!“

Ein Highlight! Der Weltcup auf der Planai ist zur Marke geworden. Die Mischung aus dem sportbegeisterten Publikum und der Flutlichtshow macht den Erfolgscocktail aus, mit dem steilen Zielhang als Kirsche. Doch das klassische Nightrace ist mit dem Riesentorlauf verloren gegangen – da braucht man sich nur den Kartenverkauf anschauen, auch wenn knapp 15.000 Fans gestern eine Traumkulisse bildeten. Es soll überhaupt nicht abwertend den Riesentorläufern gegenüber sein, aber in den Köpfen ist das Nightrace eben mit dem Slalom, der heute ausverkauft ist, verbunden.