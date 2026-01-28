Gil Ofarim: „Bin hier, um noch etwas zu erledigen“

Ariel muss wieder mit Eva und Gil ran

Ob sich da nun also tatsächlich so etwas wie ein kleiner Dschungel-Frieden einstellt, ist fraglich. Denn an Tag sechs muss Ariel erneut in die Dschungelprüfung – und zwar wieder mit Eva Benetatou (33) und Ofarim. Diese Kombination hat ja schon einmal zu großen Reibereien geführt und zu dem kleinen Eklat, dass Ariel sich weigerte, mit den beiden zusammenzuarbeiten – und die Prüfung rundheraus ablehnte.