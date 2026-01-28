Lindsey Vonn tankte in Saalbach Kraft für Olympia

Und dort will die US-Dame so richtig auftrumpfen. Mit 41 Jahren und einem Knie aus Titan. Ihre gesamte Comeback-Strategie wurde auf Olympia abgestimmt. Dort Gold zu holen, wäre der Gipfel des Projekts. Dass sie dafür bereit ist, zeigt unter anderem der Umstand, dass Vonn heuer bereits zweimal gewann: bei der Abfahrt in St. Moritz und bei jener in Zauchensee. Auch sonst mischt sie praktisch permanent an der Spitze mit. Aktuell hält sie bei insgesamt 84 Weltcup-Siegen. Zwei fehlen noch auf Rekordhalter Ingemar Stenmark. Die würden sich diese Saison auch noch ausgehen. Und Olympia-Gold? Mehr ginge wohl wirklich nicht. Auch dank der österreichischen Wellness-Energie.