Europa am digitalen Gängelband der USA

Europa stehe vor großen Herausforderungen. Unsere Infrastrukturplattformen werden zunehmend von nicht-europäischen Akteuren kontrolliert, sagt Martin Hullin von der Bertelsmann Stiftung im „Ö1“-Radio. Diese Abhängigkeit werde durch geopolitische Spannungen noch verschärft. „Da sehen wir zum einen den Kontext der USA-China-Rivalität und auch an ganz konkreten Beispielen, als etwa die USA die Unterstützung der Ukraine zurückgezogen haben und es plötzlich keine Satellitenbilder mehr auf privaten Anwendungen verfügbar waren für ukrainische Nutzer.“ Auch demokratiepolitisch spiele das alles eine große Rolle, denn digitale Plattformen kontrollieren unseren Informationsfluss.