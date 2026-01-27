„Der erste Sieg kommt dann von ganz alleine“

Kristoffersen legt nach: „Nach Wengen …“
Nach einem Krisenjahr will KTM sportlich wie ein Phönix aus der Asche auferstehen. Zum Abschluss einer Ära soll der Weg zurück auf die Siegerstraße führen. In den kommenden Monaten gibt es aber besonders viele Herausforderungen – auch abseits der Rennstrecke.
Ungewissheit, Zukunftsangst, Ratlosigkeit. In Mattighofen und Munderfing herrschte vor einem Jahr der Ausnahmezustand, wusste niemand wie es weitergeht. Mit indischen Millionen wurde KTM gerettet und man gab sich gestern im Rahmen der Teampräsentation wieder angriffslustig. Das Ziel: Der erste MotoGP-Sieg nach drei erfolglosen Jahren!
