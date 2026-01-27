Musik-Legende Boris Bukowski wird 80

Im Strandcafé an der Alten Donau gab es am Dienstagabend ein Zusammentreffen der ganz besonderen Art: Austropop-Legende Boris Bukowski feierte seinen 80. Geburtstag vor und stieß mit österreichischen Musikstars nicht nur auf das Jubiläum, sondern auch auf ein besonderes Konzert im Sommer an . . .