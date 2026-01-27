Vorteilswelt
runder Geburtstag

Musik-Legende Boris Bukowski wird 80

Adabei Österreich
27.01.2026 19:55
Boris Bukowski (li.) mit Reinhold Bilgeri
Boris Bukowski (li.) mit Reinhold Bilgeri(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Im Strandcafé an der Alten Donau gab es am Dienstagabend ein Zusammentreffen der ganz besonderen Art: Austropop-Legende Boris Bukowski feierte seinen 80. Geburtstag vor und stieß mit österreichischen Musikstars nicht nur auf das Jubiläum, sondern auch auf ein besonderes Konzert im Sommer an . . .

0 Kommentare

Wenn das Strandcafé an der Alten Donau zur Zeitmaschine wird, dann liegt das nicht am Blick aufs (vereiste) Wasser, sondern vielmehr an den Gästen. Boris Bukowski feierte am Dienstagabend dort seinen 80. Geburtstag (vor), und Wien bekam dadurch eine Extraportion Austropop-Nostalgie serviert.

Bukowski, der mit bürgerlichem Vornamen Fritz heißt, hat am 7. Februar Geburtstag und blickt in Anbetracht dessen mit Dankbarkeit, aber auch mit einer gewissen Nüchternheit auf sein Leben zurück: „Stolz ist eine Eigenschaft, die ich zum Glück kaum besitze.“

Im November konnte er die Tatsache, bald 80 zu werden, noch kaum glauben. Auch jetzt bei der großen Feier hat sich das noch nicht geändert: „Ich glaube, da hat sich der Standesbeamte verschrieben“, scherzte er.

Vergangenes Jahr hat der „Kokain“-Star erst den Krebs besiegt und ist sichtlich junggeblieben und fit. Nicht zuletzt aufgrund eines einfachen Geheimnisses, wie er erzählte: „Bewegung ist mein Lebenselixir.“

Veranstalter Wolfgang Werner, Ewald Pfleger, Rudi Nemeczek.
Veranstalter Wolfgang Werner, Ewald Pfleger, Rudi Nemeczek.(Bild: Andreas Tischler)

Neben dem runden Jubiläum gab es auch noch eine besondere Zusammenkunft zu feiern: Im August werden beim Konzert „Legenden des Austropop“ neben Bukowski auch Opus-Star Ewald Pfleger, die Schick-Sisters, Reinhold Bilgeri und Minisex auftreten.

