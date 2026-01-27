Feller: „Bei jedem anderen Rennen wäre ich …“

„Ich werde es nicht vermissen“, klang Feller zwei Tage nach seinem Slalom-Triumph in Kitzbühel fast erleichtert. Es sei ein Kampf gewesen. „Bei jedem anderen Rennen wäre ich wahrscheinlich nicht bis ins Ziel gefahren. Aber ich habe mir gedacht, auch wenn du dich niederlegst, die Ziellinie möchte ich sehen.“ Dass er die Qualifikation für den zweiten Lauf gleich um 1,93 Sek. verpasste, machte ihm das Durchziehen seiner Entscheidung leichter. „Vom Grip her war es so am Limit, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und Talent kann mir mein Servicemann auch nicht mehr raufschleifen.“