Person schwer verletzt
US-Grenzpolizei gab während Einsatz Schuss ab
Während der US-Bundesstaat Minnesota nach zwei tödlichen Einsätzen der Einwanderungspolizei ICE nicht zur Ruhe kommt und sogar Präsident Donald Trump ein Umschwenken signalisiert, ist am Dienstag in Arizona bei der Amtshandlung der Grenzpolizei eine Person angeschossen und Medienberichten zufolge schwer verletzt worden.
Im US-Staat Arizona, unweit der Grenze zu Mexiko, dürfte eine Amtshandlung der US Border Patrol außer Kontrolle geraten sein. Wie es zum Schusswaffengebrauch kam, ist noch unklar. Laut einer Presseaussendung der Feuerwehr von Santa Rita wurde die nicht identifizierte Person gegen 7.30 Uhr Ortszeit schwer verwundet. Er befindet sich dem Vernehmen nach in kritischem Zustand.
Das Schussopfer sei mit dem Notarzthubschrauber in ein nahe gelegenes Spital transportiert worden. Es befinde sich gleichzeitig auch in Polizeigewahrsam. Der Sheriff von Pima County und die Bundespolizei FBI haben die Ermittlungen aufgenommen.
Trump stellt sich hinter seine Heimatschutzministerin
Unterdessen hat sich US-Präsident Trump seine in die Kritik geratene Heimatschutzministerin Kristi Noem gestellt. Trump verneinte die Frage einer Journalistin, ob Noem zurücktreten werde und sagte: „Ich denke, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat.“ Die „New York Times“ hatte kurz davor berichtet, dass die Ministerin nach der Tötung des 37 Jahre alten Alex Pretti vor wenigen Tagen um ein Gespräch mit Trump gebeten habe. Das Treffen habe fast zwei Stunden gedauert, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit dem Gespräch vertraute Personen.
Noem steht unter anderem wegen der rigorosen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE in Kritik – diese untersteht ihrem Haus. Die Behörde lässt Einsatzkräfte seit Monaten nach Migranten fahnden – dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Szenen, bei denen Menschen auch unrechtmäßig inhaftiert werden. In Minneapolis wurden zuletzt bei Einsätzen von Bundesbeamten zwei Menschen erschossen – neben Pretti starb Anfang Jänner die 37 Jahre alte Renée Good.
