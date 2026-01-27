US-Grenzpolizei gab während Einsatz Schuss ab

Trump stellt sich hinter seine Heimatschutzministerin

Unterdessen hat sich US-Präsident Trump seine in die Kritik geratene Heimatschutzministerin Kristi Noem gestellt. Trump verneinte die Frage einer Journalistin, ob Noem zurücktreten werde und sagte: „Ich denke, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat.“ Die „New York Times“ hatte kurz davor berichtet, dass die Ministerin nach der Tötung des 37 Jahre alten Alex Pretti vor wenigen Tagen um ein Gespräch mit Trump gebeten habe. Das Treffen habe fast zwei Stunden gedauert, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit dem Gespräch vertraute Personen.