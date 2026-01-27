Social-Media-Verbot ein Teil von Austro-Aufschwung

Insgesamt 250 Spitzenfunktionäre der Volkspartei – darunter Mitglieder der Bundesregierung, Landeshauptleute sowie Abgeordnete zum Nationalrat und zu den Landtagen – versammeln sich diesen Freitag in Wien, um beim Neujahrsempfang von Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker seiner Rede zu lauschen. Rund eine Stunde lang will Stocker sich seinen Parteikollegen erklären, die „Krone“ kennt erste Details aus seiner Ansprache.