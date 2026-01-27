Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stocker erklärt Pläne

Social-Media-Verbot ein Teil von Austro-Aufschwung

Innenpolitik
27.01.2026 22:34
Stocker wird am Freitag seine Pläne für den „Austro-Aufschwung“ erklären – ein Teil davon soll ...
Stocker wird am Freitag seine Pläne für den „Austro-Aufschwung“ erklären – ein Teil davon soll das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige sein.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Proeuropäisch statt verzwergen und Verbote zum Schutz der Demokratie: Bundeskanzler Christian Stocker will bei seinem Neujahrsempfang am Freitag politische Pflöcke für den Aufschwung im Land einschlagen. Die „Krone“ kennt die Stoßrichtung – und erste Details.

0 Kommentare

Insgesamt 250 Spitzenfunktionäre der Volkspartei – darunter Mitglieder der Bundesregierung, Landeshauptleute sowie Abgeordnete zum Nationalrat und zu den Landtagen – versammeln sich diesen Freitag in Wien, um beim Neujahrsempfang von Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker seiner Rede zu lauschen. Rund eine Stunde lang will Stocker sich seinen Parteikollegen erklären, die „Krone“ kennt erste Details aus seiner Ansprache.

Proeuropäischen Kurs stärken
Der Kanzler wird seinen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Gesellschaft legen und betonen, dass sich die internationale Weltordnung grundlegend verändert habe. Österreich müsse sich daher neu aufstellen – mit einem selbstbewussten, klar proeuropäischen Kurs und zugleich mit zusätzlichen strategischen Partnerschaften, etwa durch das neue Freihandelsabkommen mit Indien. Wirtschaftswachstum entstehe durch Partnerschaften, nicht durch Verzwergung.

Stocker will Zuversicht vermitteln und den Glauben an ein wohlhabendes, innovatives und lebenswertes Österreich der Zukunft stärken. Die Geschichte zeige, dass Österreich aus Krisen stets gestärkt hervorgegangen ist.

Lesen Sie auch:
Selenskyj kam im vergangenen Mai erstmals seit Kriegsbeginn zu einem Besuch nach Österreich und ...
Selenskyj-Telefonat
Kanzler Stocker plant Ukraine-Reise im Februar
27.01.2026
Social-Media-Verbot
Erst ab 15 Jahren: „Könnte mich damit abfinden“
25.01.2026
Vorreiter Frankreich
Social-Media-Verbot für Junge nimmt erste Hürde
27.01.2026

Social-Media-Verbot – Einigung da, nun geht es um die Umsetzung
Konkret will der Kanzler zudem auch stärker gegen Desinformation vorgehen – insbesondere im Internet. „Zum Schutz der Demokratie und vor ausländischer Einflussnahme“ sollen Maßnahmen getroffen werden. Eine solche wird das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige sein.

Laut Staatssekretär Alexander Pröll habe die Regierung hierzu bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt. Im Hintergrund werde laut Pröll bereits geprüft, wie die technische Lösung aussehen könne, um sie bis Herbst umsetzen zu können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.468 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.536 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.313 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Innenpolitik
Nach US-Druck
Mexiko dreht Kuba offenbar den Ölhahn zu
Stocker erklärt Pläne
Social-Media-Verbot ein Teil von Austro-Aufschwung
Mölzer über Trump
„Die regelbasierte Weltordnung ist vorbei“
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Für mehr Transparenz
Regierung stellt Kommission für Spritpreise scharf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf