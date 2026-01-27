Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für mehr Transparenz

Regierung stellt Kommission für Spritpreise scharf

Innenpolitik
27.01.2026 20:00
Sinkende Rohölpreise sollen bei den Konsumenten ankommen.
Sinkende Rohölpreise sollen bei den Konsumenten ankommen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Lena Marie Haberzettl
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Nikolaus Frings
Von Lena Marie Haberzettl , Petja Mladenova und Nikolaus Frings

Sinkende Rohölpreise sollen künftig rascher bei den Konsumenten ankommen: Wie die „Krone“ erfuhr, beruft Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer am Donnerstag die Mitglieder der Preiskommission ein. Ziel ist es, mögliche ungerechtfertigte Preise am Treibstoffmarkt zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen zu empfehlen.

0 Kommentare

Konkret soll eine Sonderprüfung eingeleitet werden, um die Entwicklung der Rohöl- und Spritpreise in Österreich bis Ende des ersten Quartals 2026 nachvollziehbar zu untersuchen. Grundlage dafür ist ein Beschluss aus der Regierungsklausur im Jänner, der nun in Umsetzung geht.

„Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, müssen sich darauf verlassen können, dass sinkende Rohölpreise auch an der Zapfsäule weitergegeben werden“, betonte Hattmannsdorfer. Zwar lägen die heimischen Spritpreise im europäischen Vergleich weiterhin auf einem niedrigen Niveau und wirkten inflationsdämpfend, entscheidend sei jedoch eine rasche und transparente Weitergabe von Preissenkungen. 

Preismarkt wird untersucht
In diesem Zusammenhang lädt der Wirtschaftsminister neben der Preiskommission auch Experten des Instituts für Höhere Studien (IHS) sowie der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zu einem fachlichen Austausch ein. Sie sollen bis Ende des ersten Quartals 2026 eine Kurzstudie zur Situation am Treibstoffmarkt erstellen.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer beruft die Kommission nun ein.
Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer beruft die Kommission nun ein.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Verlängerte Spritpreis-Verordnungen für Transparenz und Wettbewerb
Parallel dazu hat das Wirtschaftsministerium die bestehenden Spritpreis-Verordnungen sowie den Spritpreisrechner verlängert. Die Regelungen, die mit Jahresende ausgelaufen wären, traten ab 1. Jänner 2026 erneut für drei Jahre in Kraft. Preiserhöhungen an den Tankstellen sind weiterhin nur einmal täglich – um 12 Uhr mittags – zulässig, während Preissenkungen jederzeit erfolgen können. 

Seit 2011 müssen Tankstellenbetreiber ihre Preise an die Preistranzparenzdatenbank der E-Control melden. Auf dieser Basis betreibt die E-Control den öffentlichen Spritpreisrechner, der Konsumenten einen raschen Preisvergleich ermöglicht. Laut Ministerium liegen die österreichischen Treibstoffpreise dank dieser Regelungen merkbar unter dem Durchschnitt des Euroraums – insbesondere bei Benzin. 

Lesen Sie auch:
Um Preissprüngen vorzubeugen, verlängert die Regierung die Mittagsregel bis zum Jahr 2028.
Wann es teurer wird
Uhrzeit entscheidet weiterhin über den Spritpreis
29.12.2025
7,7 Prozent Plus
Kältewelle: Gaspreis setzt Höhenflug fort
26.01.2026
FPÖ: „Unfaires Foul“
Minister will gegen Spritpreis-Abzocke vorgehen
26.12.2025

Die aktuellen Maßnahmen fügen sich in eine breitere wirtschaftspolitische Debatte über faire Preise und transparente Märkte ein. Auch bei der kürzlich eröffneten Wintertagung des Ökosozialen Forums wurde die Bedeutung von Preistransparenz und wirksamer Kontrolle entlang der Wertschöpfungsketten betont. Dort wurde gefordert, Preisentwicklungen nachvollziehbar offenzulegen und Wettbewerbsbehörden gezielt einzubinden, um Konsumenten ebenso wie Produzenten vor unfairen Aufschlägen zu schützen. 

Mit der Einberufung der Preiskommission und der Verlängerung der Spritpreis-Verordnungen setzt das Wirtschaftsministerium nun konkrete Schritte, um Transparenz und Wettbewerb auch am Treibstoffmarkt weiter zu stärken. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
SpritpreisRohölpreisRegierungWirtschaftsministerAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.368 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.195 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
223.163 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Innenpolitik
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Für mehr Transparenz
Regierung stellt Kommission für Spritpreise scharf
Polizei-Knalleffekt
Salzburgs oberster Staatsschützer wittert Intrige
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Pilnacek-U-Ausschuss
Karner wirft FPÖ „Treibjagd auf Polizisten“ vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf