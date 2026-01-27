Regierung stellt Kommission für Spritpreise scharf

Verlängerte Spritpreis-Verordnungen für Transparenz und Wettbewerb

Parallel dazu hat das Wirtschaftsministerium die bestehenden Spritpreis-Verordnungen sowie den Spritpreisrechner verlängert. Die Regelungen, die mit Jahresende ausgelaufen wären, traten ab 1. Jänner 2026 erneut für drei Jahre in Kraft. Preiserhöhungen an den Tankstellen sind weiterhin nur einmal täglich – um 12 Uhr mittags – zulässig, während Preissenkungen jederzeit erfolgen können.