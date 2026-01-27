Pioneers ziehen in Ljubljana mit 2:5 den Kürzeren

Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb
Absagen für Keeper
Olimpija Ljubljana kommt dem Viertelfinale in der ICE Hockey Liga immer näher!
Am Dienstag feierten die Slowenen in der 44. Runde einen 5:2-Heimsieg über Nachzügler Pioneers Vorarlberg und weisen nun 19 Punkte Vorsprung auf Rang sieben auf.
Die zwölftplatzierte Truppe aus dem Ländle, für die Ramon Schnetzer und Julius Reini trafen, hat hingegen bereits elf Zähler Rückstand auf Rang zehn und muss sich langsam mit einem frühen Saisonende anfreunden.
