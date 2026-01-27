Drohnenangriff auf Passagierzug: Mehrere Tote

„Russland muss dafür zur Verantwortung gezogen werden (...) Die Russen haben ihre Kapazität zu töten und zu terrorisieren enorm erhöht“, schrieb Selenskyj auf der Kurznachrichtenplattform X und postete dazu ein Video von dem brennenden Zug (siehe oben). Auch in anderen Regionen des Kriegslandes gab es am Dienstag Tote. In Slowjansk in der östlichen Region Donezk wurde ein Ehepaar bei einem russischen Angriff mit einer Gleitbombe getötet, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurden nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff mindestens drei Personen getötet.