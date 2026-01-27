Vorteilswelt
Ukraine-Krieg

Drohnenangriff auf Passagierzug: Mehrere Tote

Ausland
27.01.2026 22:00
Mindestens vier Tote und zwei Verletzte hat der Angriff auf den Passagierzug gefordert.
Mindestens vier Tote und zwei Verletzte hat der Angriff auf den Passagierzug gefordert.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein russischer Drohnenangriff auf einen Passagierzug hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vier Menschenleben gefordert. Zwei Personen seien verletzt worden. Der ukrainische Staatschef wirft Russland „Terrorismus“ vor, denn „es kann keine militärische Begründung“ dafür geben, einen Zug mit Hunderten Zivilisten anzugreifen.

Der Angriff mit drei Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Schahed ereignete sich in der Region Charkiw. Laut dem Minister für Regionalentwicklung, Olexij Kuleba wurden 291 Passagiere aus dem Zug evakuiert. Der Zug war demnach auf der Strecke Barwinkowe-Lwiw-Tschop in Richtung Westen unterwegs.

Schon in der Vergangenheit hatte es nach russischen Angriffen immer wieder auch Tote und Schäden im Zugverkehr und an Bahnhöfen der Ukraine gegeben. Nun erfolgte aber offenbar ein direkter Angriff auf einen Passagierzug.

„Russland muss dafür zur Verantwortung gezogen werden (...) Die Russen haben ihre Kapazität zu töten und zu terrorisieren enorm erhöht“, schrieb Selenskyj auf der Kurznachrichtenplattform X und postete dazu ein Video von dem brennenden Zug (siehe oben). Auch in anderen Regionen des Kriegslandes gab es am Dienstag Tote. In Slowjansk in der östlichen Region Donezk wurde ein Ehepaar bei einem russischen Angriff mit einer Gleitbombe getötet, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurden nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff mindestens drei Personen getötet.

Russischer Armeechef: „Seit Jahresbeginn 17 Orte erobert“
Der russische Armeechef Waleri Gerassimow besuchte unterdessen nach russischen Angaben im Osten der Ukraine kämpfende Soldaten. Gerassimow habe „den Fortschritt der Kampfeinsätze der militärischen Formationen und Einheiten der Streitkräftegruppe Sapad (West) im Spezialoperationsgebiet“ geprüft, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Einzelheiten zum Ort und Zeitpunkt des Besuchs wurden nicht mitgeteilt.

Die in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten „setzen ihre Offensive an allen Fronten fort“, sagte Gerassimow laut einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video. Weiter sagte er, die russischen Streitkräfte hätten seit Jahresbeginn 17 Ortschaften und „mehr als 500 Quadratkilometer“ ukrainischen Territoriums unter ihre Kontrolle gebracht.

