„Vielversprechend“: Forscher machen Beton aus Urin

Die Universität hat sich für einen ungewöhnlichen Weg entschieden, um mehr Urin zu sammeln und damit auch größere Beton-Teile herstellen zu können. Auf einer Reisemesse konnten Camper den Inhalt ihrer Toiletten für die Forschung spenden – doch das Angebot fand nicht so viel Anklang wie von den Wissenschaftlern erhofft.