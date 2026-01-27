„Das Nightrace ist mit nichts zu vergleichen“

Nightrace auch für Promis ein Highlight

Egal für welchen Skifahrer das Fanherz auch schlägt, bei einem Punkt waren sich alle Gäste in Schladming einig: „Die Stimmung beim Nightrace ist mit nichts zu vergleichen. Wir freuen uns einfach alle hier auf geile Rennen.“ Bei der ersten von zwei Flutlicht-Shows gab sich auch jede Menge Prominenz abseits der eisigen Planai ein Stelldichein. Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern staunte da mit seiner Jenny am Dach der Tenne nicht schlecht. „Das ist eine richtig coole Show.“