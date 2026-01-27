Vorteilswelt
Überraschender Schritt

Papa von Heidi Klum schließt seine Modelagentur

Society International
27.01.2026 21:00
Heidi und Günther Klum 2015 bei den Bambis.
Heidi und Günther Klum 2015 bei den Bambis.(Bild: AFP/Odd Andersen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jahrelang bekamen die Gewinnerinnen von Germany’s Next Topmodel einen Vertrag bei seiner Modelagentur – jetzt kündigte Günther Klums Unternehmen das Ende einer Ära an.

0 Kommentare

Nach „vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren“ sei „der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen“, heißt es auf der Webseite der Agentur OneEins Fab –  dem Unternehmen von Heidi Klums Vater.

„Zum Jahr 2026“ stelle man die Model- und Influencervermittlung ein, teilte die Agentur mit. Mehr Details wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Agentur bedankte sich aber für die „Loyalität, das Engagement und die vielen besonderen Momente“.

Vertrag für GNTM-Gewinnerinnen
Günther Klum war lange der Manager seiner Tochter Heidi, er kümmerte sich aber auch um die Gewinnerinnen von Germany’s Next Topmodel (GNTM). Bis vor einigen Jahren bekamen die Siegerinnen einen Vertrag mit OneEins Fab. Erst ab der 16. Staffel im Jahr 2021 erhielten die Gewinnerinnen andere Verträge.

Lesen Sie auch:
Der Wiener Muscle-King an der Seite von Heidi Klum beim „Topmodel“-Dreh. Was er mit der Show zu ...
Muscle-Beach-King
Wiener Muskel-Hüne wirbelt Heidis „GNTM“-Dreh auf
11.12.2025

Zuletzt waren nicht nur Models bei OneEins Fab unter Vertrag, sondern auch Influencer. Erst im November kam laut dem Instagram-Profil der Agentur noch ein Neuzugang dazu. Auch Gina-Lisa Lohfink war seit Februar 2025 bei der Agentur unter Vertrag – sie war 2008 Kandidatin bei GNTM.

Überraschender Schritt
