Papa von Heidi Klum schließt seine Modelagentur

Jahrelang bekamen die Gewinnerinnen von Germany’s Next Topmodel einen Vertrag bei seiner Modelagentur – jetzt kündigte Günther Klums Unternehmen das Ende einer Ära an.
Nach „vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren“ sei „der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen“, heißt es auf der Webseite der Agentur OneEins Fab – dem Unternehmen von Heidi Klums Vater.
„Zum Jahr 2026“ stelle man die Model- und Influencervermittlung ein, teilte die Agentur mit. Mehr Details wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Agentur bedankte sich aber für die „Loyalität, das Engagement und die vielen besonderen Momente“.
Vertrag für GNTM-Gewinnerinnen
Günther Klum war lange der Manager seiner Tochter Heidi, er kümmerte sich aber auch um die Gewinnerinnen von Germany’s Next Topmodel (GNTM). Bis vor einigen Jahren bekamen die Siegerinnen einen Vertrag mit OneEins Fab. Erst ab der 16. Staffel im Jahr 2021 erhielten die Gewinnerinnen andere Verträge.
Zuletzt waren nicht nur Models bei OneEins Fab unter Vertrag, sondern auch Influencer. Erst im November kam laut dem Instagram-Profil der Agentur noch ein Neuzugang dazu. Auch Gina-Lisa Lohfink war seit Februar 2025 bei der Agentur unter Vertrag – sie war 2008 Kandidatin bei GNTM.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.