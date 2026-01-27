Vorteilswelt
Mölzer über Trump

„Die regelbasierte Weltordnung ist vorbei“

Innenpolitik
27.01.2026 22:15
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ging es um die künftige Länge des heimischen Wehrdiensts, Europas Rolle in der neuen Weltordnung und das brutale Vorgehen der ICE-Beamten in den USA.

0 Kommentare

Eva Glawischnig zum künftig verlängerten Wehrdienst: „Grundsätzlich ist das der richtige Weg. Das Entscheidende ist dabei aber das Qualitätsargument. Denn viele Männer, die den Wehrdienst absolviert haben, beklagen sich über die dort teils sinnlos verbrachte Zeit. Und reine Sinnlosigkeit zu verlängern bringt es nicht.“ Andreas Mölzer: „Dazu bräuchte es eine starke Regierung, die auch unpopuläre Dinge durchsetzt. Unsere Regierung ist aber völlig de-legitimiert.“

Mit nüchterner Realität wird von beiden auch das aktuelle Weltgeschehen kommentiert. Glawischnig: „Man muss sich Sorgen machen, dass in den USA nach den Vorgängen der ICE-Beamten Bürgerkriegsgedanken ausbrechen. ICE bringt Unruhe in Städte und in die Familien. Und auch die Europäer haben sich lange von Trump vorführen lassen. Aber jetzt ist eine rote Linie überschritten.“ Mölzer ergänzt mit klaren Worten: „Die regelbasierte Weltordnung ist vorbei.“

