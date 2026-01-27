Mit nüchterner Realität wird von beiden auch das aktuelle Weltgeschehen kommentiert. Glawischnig: „Man muss sich Sorgen machen, dass in den USA nach den Vorgängen der ICE-Beamten Bürgerkriegsgedanken ausbrechen. ICE bringt Unruhe in Städte und in die Familien. Und auch die Europäer haben sich lange von Trump vorführen lassen. Aber jetzt ist eine rote Linie überschritten.“ Mölzer ergänzt mit klaren Worten: „Die regelbasierte Weltordnung ist vorbei.“