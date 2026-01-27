„Challenger“-Absturz: 73 Sekunden bis zur Tragödie

28. Jänner 1986, 11.38 Uhr Ortszeit, Cape Canaveral: Es ist ein eiskalter Dienstag mit strahlend blauem Himmel, an dem das Space Shuttle „Challenger“ zu seiner zehnten Mission aufbricht. Millionen Menschen auf der ganzen Welt beobachten den Start live vor dem Fernseher. An Bord befinden sich Kommandant Francis Scobee, Pilot Michael Smith, die Missionsspezialisten Judith Resnik, Ellison Onizuka und Ronald McNair sowie Nutzlast-Experte Gregory Jarvis. Die Lehrerin Christa McAuliffe ist als zivile Vertreterin der „Teacher in Space“- Initiative dabei.