Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Geschah vor 40 Jahren

„Challenger“-Absturz: 73 Sekunden bis zur Tragödie

Ausland
27.01.2026 18:00
Die „Challenger“-Katastrophe erschütterte die Welt, Astronaut Franz Viehböck erinnert sich für ...
Die „Challenger“-Katastrophe erschütterte die Welt, Astronaut Franz Viehböck erinnert sich für „Krone+“ an die dunkle Stunde.(Bild: Krone KREATIV/APA 2)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Es ist die größte Katastrophe der bemannten Raumfahrt: Am 28. Jänner 1986 zerbricht das Space Shuttle „Challenger“ kurz nach dem Start, die siebenköpfige Besatzung kommt ums Leben. Was lief vor 40 Jahren schief? Welche Details versuchte die NASA zu verheimlichen? Krone+ blickt zusammen mit Astronaut Franz Viehböck zurück auf die Tragödie. 

0 Kommentare

28. Jänner 1986, 11.38 Uhr Ortszeit, Cape Canaveral: Es ist ein eiskalter Dienstag mit strahlend blauem Himmel, an dem das Space Shuttle „Challenger“ zu seiner zehnten Mission aufbricht. Millionen Menschen auf der ganzen Welt beobachten den Start live vor dem Fernseher. An Bord befinden sich Kommandant Francis Scobee, Pilot Michael Smith, die Missionsspezialisten Judith Resnik, Ellison Onizuka und Ronald McNair sowie Nutzlast-Experte Gregory Jarvis. Die Lehrerin Christa McAuliffe ist als zivile Vertreterin der „Teacher in Space“- Initiative dabei.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf