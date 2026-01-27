Ariel stolz: „Ich kann schreien UND Sterne holen“

Für Produkttest-Legende Hubert war der dauerhafte Verzicht besonders schwer. Schon einzelne fleischlose Tage seien für ihn eine Herausforderung, der Dschungel jedoch überfordere ihn spürbar: „Verzicht mag ich nicht.“

Auch die Frauen litten. Simone erklärte, die morgendlichen Prüfungen drückten die Stimmung für den ganzen Tag. Samira stellte nüchtern fest: „Wenn man mit einem großen Magen hier reinkommt, dauert es einfach, bis der kleiner wird.“ Eines war klar: Der Hunger ging an niemandem spurlos vorbei.