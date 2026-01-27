Lindsey Vonn: „Große Hintern werden immer in sein“

Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele hat US-Superstar Lindsey Vonn in einem Interview über ihre Gewichtszunahme gesprochen. „Ich meine, große Hintern werden immer in sein“, sagte die 41-Jährige selbstbewusst.
Sie habe „Muskeln und Gewicht zugelegt, weil ich einen Schwerkraft-Sport betreibe. Ich brauche diese Masse“, sagte Vonn dem „People“-Magazin. „Je mehr ich wiege, desto schneller bin ich.“ Außerdem sollte man „stolz auf seinen Körper sein und darauf, was er für einen leisten kann“.
Im Vorjahr habe sie stressbedingt einiges abgenommen, deshalb sei es umso wichtiger gewesen, „es wieder draufzubekommen“, so die Speed-Queen, die bei ihrem Olympia-Comeback Großes vorhat. Und das als älteste alpine Skirennläuferin, die je bei Winterspielen am Start war.
„Ich möchte den Menschen zeigen, dass es kein Nachteil ist, alt zu sein. Ich habe unglaublich viel Erfahrung als Athletin“, wird Vonn vom „People“-Magazin zitiert.
