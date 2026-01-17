Vorteilswelt
Hoppala nach Abfahrt

Lindsey Vonn: Champagner-Jubel geht mächtig schief

Ski Alpin
17.01.2026 16:57
Lindsey Vonn (re.) sorgte am Podest für Lacher.
Lindsey Vonn (re.) sorgte am Podest für Lacher.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während sich Lindsey Vonn bei der Abfahrt in Tarvis einmal mehr von ihrer besten Seite präsentiert hatte und auf Rang drei gerast war, ging ihr Champagner-Jubel am Podest in die Hose. Ein Clip von ihrem Hoppala sorgt für Lacher im Netz.

„Mein Champagner-Jubel ist schiefgegangen“, schreibt Vonn zu ihrem jüngsten Instagram-Posting. Im Video ist zu sehen, wie die 41-jährige US-Amerikanerin einen Schluck nehmen will, doch plötzlich geht die Flasche über und der Sekt sprudelt aus ihrem Mund.

Vonns Hoppala sehen Sie hier im Video:

„Ich glaube, ich muss noch mehr üben“, meint Vonn mit einem Augenzwinkern.

Bärenstarke Zahlen
Für die Ski-Queen endete am Samstag auch ihr siebentes Saison-Rennen in den Top-4, nur im Super-G von St. Moritz war sie nicht auf das Podest gekommen. Damit baute sie auf einer Strecke, die ihr nach eigenen Angaben nicht so liegt, ihre Führung im Abfahrtsweltcup weiter aus.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn hatte in Tarvisio ihre Freude mit den österreichischen Fans.
„Die Besten“
„Ich liebe euch!“ Vonn feiert mit Österreich-Fans
17.01.2026
Ratlosigkeit in Tarvis
„Was ist jetzt los?“ Hütter konnte es nicht fassen
17.01.2026
Abfahrt in Tarvis
Ortlieb verpasst Podium bei Delago-Heimsieg knapp
17.01.2026

Fünf von neun Saison-Abfahrten sind gefahren, vor den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina steht in der schnellsten Disziplin noch am 30. Jänner in Crans-Montana ein Rennen auf dem Programm.

