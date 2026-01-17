Lindsey Vonn: Champagner-Jubel geht mächtig schief

Bärenstarke Zahlen

Für die Ski-Queen endete am Samstag auch ihr siebentes Saison-Rennen in den Top-4, nur im Super-G von St. Moritz war sie nicht auf das Podest gekommen. Damit baute sie auf einer Strecke, die ihr nach eigenen Angaben nicht so liegt, ihre Führung im Abfahrtsweltcup weiter aus.