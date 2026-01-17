Lindsey Vonn: Champagner-Jubel geht mächtig schief

Während sich Lindsey Vonn bei der Abfahrt in Tarvis einmal mehr von ihrer besten Seite präsentiert hatte und auf Rang drei gerast war, ging ihr Champagner-Jubel am Podest in die Hose. Ein Clip von ihrem Hoppala sorgt für Lacher im Netz.
„Mein Champagner-Jubel ist schiefgegangen“, schreibt Vonn zu ihrem jüngsten Instagram-Posting. Im Video ist zu sehen, wie die 41-jährige US-Amerikanerin einen Schluck nehmen will, doch plötzlich geht die Flasche über und der Sekt sprudelt aus ihrem Mund.
Vonns Hoppala sehen Sie hier im Video:
„Ich glaube, ich muss noch mehr üben“, meint Vonn mit einem Augenzwinkern.
Bärenstarke Zahlen
Für die Ski-Queen endete am Samstag auch ihr siebentes Saison-Rennen in den Top-4, nur im Super-G von St. Moritz war sie nicht auf das Podest gekommen. Damit baute sie auf einer Strecke, die ihr nach eigenen Angaben nicht so liegt, ihre Führung im Abfahrtsweltcup weiter aus.
Fünf von neun Saison-Abfahrten sind gefahren, vor den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina steht in der schnellsten Disziplin noch am 30. Jänner in Crans-Montana ein Rennen auf dem Programm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.