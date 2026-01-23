Vonn: „Freue mich darauf, das auszuprobieren“

Neue Erfahrung für Ski-Queen Lindsey Vonn! Die US-Amerikanerin wird erstmals als Single an Olympischen Spielen teilnehmen. Eine Erfahrung, auf die sich die US-Amerikanerin schon freut, wie sie nun verraten hat.
„Ich war in meinem ganzen Leben noch nie Single, bevor ich zu Olympischen Spielen ging“, erklärt die US-Amerikanerin im Interview mit dem Magazin „SELF“.
Eine neue Erfahrung für die Ausnahmeathletin. „Ich freue mich also darauf, das auszuprobieren. Es ist wirklich schön, mich einfach mal auf mich selbst konzentrieren zu können.“
Sportlich sieht sich die 41-Jährige ohnehin bestens für die Winterspiele gerüstet. Nach ihrem Comeback im vergangenen Jahr hat sich die Ausnahmekönnerin in dieser Saison bereits in bestechender Form präsentiert. So liegt sie etwa im Abfahrtsweltcup voran und darf sich berechtigte Hoffnungen auf olympisches Edelmetall in Cortina machen.
